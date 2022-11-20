Сергій Череватий, речник Східного угруповання ЗСУ, в ефірі телемарафону прокоментував спроби окупантів прорвати оборону наших воїнів на Сході. За його слова, Росія має достатньо живої сили для цього завдяки мобілізації, добровольцям і ПВК.
До теми Росіяни наступають на Бахмут, ДРГ біля кордонів: карта бойових дій станом на 20 листопада
Окупанти не можуть прорвати оборону ЗСУ
Проте Сергій Череватий наголосив, що ці російські угруповання не є якісним. Свої слова він аргументував тим, що окупанти не можуть прорвати оборону ЗСУ, маючи перевагу.
Маючи такі великі сили на Донбасі, вони понад 4 місяці не можуть прорвати оборону в районі Бахмута та Авдіївки,
– сказав речник Східного угруповання ЗСУ.
При чому Череватий підкреслив, що в окупантів нічого не виходить завдяки стійкості, мужності та навченості ЗСУ.
"Проте факт залишається фактом – величезне угруповання військ не може прорвати нашу оборону та вийти на оперативний простір, щоб зайняти Донецьку та Луганську області", – додав він.
Речник Східного угруповання ЗСУ розповів, що в Луганській області противник зазнає поразок і вже 12 населених пунктів під прапором України.
Багато в чому там ініціатива за нами й ворог більше обороняється, ніж пробує атакувати,
– заявив Череватий.
Яка ситуація у Луганській області
- В Інституті з вивчення війни вважають, що після звільнення правобережжя Херсонщини ЗСУ можуть розпочати контрнаступ на Луганщині. Українські воїни крок за кроком витісняють окупантів, які встигли зайняти оборону.
- Очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай інформував, що на Луганщині тривають важкі бої. Наразі Збройні Сили України відтісняють російських окупантів вздовж траси Сватове – Кремінна.
- Гайдай інформував, що українські військові повільно наближаються до Кремінної та Рубіжного. ЗСУ нещодавно звільнили село Макіївка на Луганщині, яке знищене майже вщент після росіян.
- Слід зазначити, що Росія перекидає на Луганщину залишки своїх досвідчених десантників.
Зверніть увагу – Росія перекидає десантників на Луганщину: дивіться відео