В Генштабе рассказали, что россияне не прекращают наносить удары по гражданским объектам. Также они пытаются сдерживать подразделения сил обороны и проводят инженерное оборудование оборонных рубежей и позиций.

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Оккупанты перегруппировываются

В Генштабе отметили, что россияне пытаются восполнить потери в личном составе, вооружении, боеприпасах, технике и горюче-смазочных материалах. Кроме того, они перегруппировываются, чтобы усилить части и подразделения на:

Лиманском,

Авдеевском,

Новопавловском направлениях.

За сутки захватчики нанесли 2 ракетных удара по гражданским объектам в Днепре и совершили 4 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам.



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Что происходило на разных направлениях

На Волынском, Полесском и Северском направлениях ситуация не имела существенных изменений. Формирование наступательных группировок оккупантов не обнаружили.

ситуация не имела существенных изменений. Формирование наступательных группировок оккупантов не обнаружили. На Слобожанском направлении в приграничных районах Белгородской области россияне продолжают удерживать группировку своих войск. Недалеко от Кудеевки Харьковской области оккупанты привлекли ударный БпЛА.

в приграничных районах Белгородской области россияне продолжают удерживать группировку своих войск. Недалеко от Кудеевки Харьковской области оккупанты привлекли ударный БпЛА. На Купянском направлении захватчики ведут активную оборону.

захватчики ведут активную оборону. На Лиманском направлении россияне сосредотачивают основные усилия на ведении наступательных действий, совершают обстрелы из минометов, ствольной и реактивной артиллерии. В частности, по районам населенных пунктов Берестово, Купянск, Котляровка, Табаевка и Крахмальное Харьковской области, Новоселовское, Стельмаховка, Макеевка, Площадка и Диброва в Луганской области и Терны и Райгородок Донецкой области. Возле Берестового оккупанты применили ударный БпЛА.

россияне сосредотачивают основные усилия на ведении наступательных действий, совершают обстрелы из минометов, ствольной и реактивной артиллерии. В частности, по районам населенных пунктов Берестово, Купянск, Котляровка, Табаевка и Крахмальное Харьковской области, Новоселовское, Стельмаховка, Макеевка, Площадка и Диброва в Луганской области и Терны и Райгородок Донецкой области. Возле Берестового оккупанты применили ударный БпЛА. На Бахмутском и Авдеевском направлениях захватчики пытаются продолжать наступление. Они произвели обстрелы из артиллерии разных типов по районам населенных пунктов Белогоровка, Соледарь, Бахмутское, Бахмут, Опросное, Андреевка, Первомайское, Красногоровка, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области. Также россияне нанесли удар силами армейской авиации в районе населенного пункта Авдеевка. В районе Нью-Йорка привлекали ударный БПЛА.

захватчики пытаются продолжать наступление. Они произвели обстрелы из артиллерии разных типов по районам населенных пунктов Белогоровка, Соледарь, Бахмутское, Бахмут, Опросное, Андреевка, Первомайское, Красногоровка, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области. Также россияне нанесли удар силами армейской авиации в районе населенного пункта Авдеевка. В районе Нью-Йорка привлекали ударный БПЛА. В Новопавловском и Запорожском направлениях россияне обороняются. Они обстреляли из минометов, ствольной и реактивной артиллерии районы населенных пунктов Угледар, Пречистовка, Золотая Нива, Времевка Донецкой области и Дорожнянка, Гуляйполе, Железнодорожное, Орехов, Малая Токмачка, Щербаки, Каменское и Зеленая Роща на Запоре. Также оккупанты нанесли авиаудары по районам Времовки Донецкой области и Волшебное Запорожской области.

россияне обороняются. Они обстреляли из минометов, ствольной и реактивной артиллерии районы населенных пунктов Угледар, Пречистовка, Золотая Нива, Времевка Донецкой области и Дорожнянка, Гуляйполе, Железнодорожное, Орехов, Малая Токмачка, Щербаки, Каменское и Зеленая Роща на Запоре. Также оккупанты нанесли авиаудары по районам Времовки Донецкой области и Волшебное Запорожской области. На Криворожском и Херсонском направлениях захватчики продолжают усовершенствовать фортификационное оборудование и логистическое обеспечение передовых подразделений и позиций. Кроме того, они не прекращают артиллерийские обстрелы подразделений украинских войск и населенных пунктов на правом берегу реки Днепр. Оккупанты привлекли весь спектр артиллерии для обстрелов населенных пунктов Качкаровка, Красный Маяк, Костырка, Змиевка, Берислав, Никольское, Приднепровское, Антоновка, Зеленовка, Музыковка, Чернобаевка Херсонской области и Херсон.



Силы обороны наносят захватчикам потери / Фото Генштаба ВСУ

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Оккупанты проводят подготовку "мобиков"

В настоящее время идет подготовка вновь прибывших российских мобилизованных, в том числе на временно оккупированных территориях.

В населенном пункте Новопетриковка Донецкой области зафиксировали проведение по тактическим учениям "мобиков" и выполнение ими упражнений со стрелковым оружием.

В период с 22 по 23 ноября в Старомлиновке все гражданские дома были заселены мобилизованными захватчиками.

В городе Пологи, на временно занятой территории Запорожской области, обнаружено место содержания пленных военнослужащих Сил обороны и гражданских граждан, задержанных по обвинению в сотрудничестве с силовыми структурами Украины,

– рассказали в Генштабе.

Кроме этого, по имеющейся информации, во временно оккупированном Джанкое захватчики обустроили полигон для проведения стрельб на территории Калиновского регионального ландшафтного парка.

В свою очередь, украинские защитники продолжают наносить россиянам потери. Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины за текущие сутки поразили:

пункт управления,

9 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники захватчиков,

еще один важный объект оккупантов.



Бойцы поразили важные объекты оккупантов / Фото Генштаба ВСУ

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