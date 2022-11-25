В СБУ рассказали, что предатель для того, чтобы показать свою "пользу" оккупантам, собрал для них засекреченную информацию о руководстве и кадровых сотрудниках силовых ведомств Украины.
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Предатель хотел передать оккупантам флешку с информацией о военных
Следователи установили, что злоумышленник планировал лично передать флешку с засекреченными данными посольству России в Будапеште. Однако сотрудники СБУ задержали его на пункте пропуска при попытке пересечь государственную границу.
После начала полномасштабной войны предатель жил в Белой Церкви и был активным сторонником "русского мира", однако он руководствовался не только идеологическими мотивами. В частности, экс-сотрудник МВД рассчитывал стать "главным полицейским" столицы и Киевской области в случае оккупации.
Этот человек находился на прямом контакте с российским диверсантом Игорем Безлером, а также поддерживал дружеские связи с другими представителями так называемой "милиции ДНР",
– сообщили в СБУ.
Именно по их направлению задержанный начал собирать засекреченные данные о:
- сотрудников СБУ и ГУР,
- лидеров движения "Азов",
- военнослужащих 72-й отдельной механизированной бригады ВСУ.
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В ходе расследования также установили, что злоумышленник, кроме картотеки украинских силовиков, собирал информацию о важных объектах ВСУ:
- базах,
- складах,
- арсеналах и так далее.
Во время обысков у предателя обнаружили пистолет Макарова, символику террористической организации "ДНР" и запрещенной в Украине коммунистической партии.
Все изъятые материалы были направлены на экспертизу. Задержанному планируют сообщить подозрение в государственной измене.
Смотрите фото задержания предателя / Фото СБУ
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