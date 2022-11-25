В СБУ розповіли, що зрадник для того, щоб показати свою "користь" окупантам, зібрав для них засекречену інформацію про керівництво та кадрових співробітників силових відомств України.

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Зрадник хотів передати окупантам флешку з інформацією про військових

Слідчі встановили, що зловмисник планував особисто передати флешку із засекреченими даними посольству Росії у Будапешті. Проте співробітники СБУ затримали його на пункті пропуску під час спроби перетнути державний кордон.

Після початку повномасштабної війни зрадник жив у Білій Церкві та був активним прибічником "русского мира", Однак він керувався не лише ідеологічними мотивами. Зокрема, ексспівробітник МВС розраховував стати "головним поліцейським" столиці та Київської області у разі окупації.

Ця особа перебувала на прямому контакті із російським диверсантом Ігорем Безлером, а також підтримувала дружні зв'язки з іншими представниками так званої "міліції ДНР",

– повідомили в СБУ.

Саме за їхнім скеруванням затриманий почав збирати засекречені дані про:

співробітників СБУ та ГУР,

лідерів руху "Азов",

військовослужбовців 72-ї окремої механізованої бригади ЗСУ.

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Під час розслідування також встановили, що зловмисник, окрім картотеки українських силовиків, збирав інформацію про важливі об'єкти ЗСУ:

бази,

склади,

арсенали тощо.

Під час обшуків у зрадника знайшли пістолет Макарова, символіку терористичної організації "ДНР" та забороненої в Україні комуністичної партії.

Усі вилучені матеріали скерували на експертизу. Затриманому планують повідомити підозру в державній зраді.

Зверніть увагу! Покарання за державну зраду, вчинену в умовах воєнного стану, – конфіскація майна та 15 років у в'язниці або довічне позбавлення волі.

Дивіться фото затримання зрадника / Фото СБУ

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