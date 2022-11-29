Неправдивими є і заяви про нібито "оточення" ЗСУ в самому місті. Відповідну інформацію повідомили в американському Інституті вивчення війни.

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Що насправді відбувається довкола Бахмута

Нещодавні заяви про те, що Росія завоювала Бахмут 27 і 28 листопада, не передвіщають неминуче оточення Бахмута Росією,

– повідомили в ISW.

Там додають, що російські загарбники, ймовірно, захопили Озарянівку, що орієнтовно за 15 кілометрів на південний захід від Бахмута.

Та російські джерела писали, що нібито Москва вже захопила декілька сіл на південь від Бахмута. Мовилось про Озарянівку, Курдюмівку, Кліщіївку, Андріївку, Зеленопілля, Підгороднє та Спірне. Підтверджені дані є тільки про перше селище.

Росія знову говорить неправду про ситуацію на фронті

"Російські джерела, зокрема, поширювали фальшиві заяви щодо здобутків навколо Бахмута в рамках триваючої інформаційної операції з жовтня, і нещодавні необґрунтовані територіальні претензії можуть бути частиною цієї триваючої інформаційної операції", – повідомили в американському Інституті вивчення війни.

Однак у ISW пояснили, що:

навіть якщо російським військам й справді вдалося взяти під контроль населені пункти на південь від Бахмута, то ці досягнення не загрожують критично важливим маршрутам T0513 (Бахмут – Сіверськ) і T0504 (Бахмут – Костянтинівка);

адже саме ці шляхи є основними українськими наземними лініями зв'язку (GLOCs) з Бахмутом;

також є мережа сільських доріг, які з'єднуються з Бахмутом через північний захід міста.

Чому росіянам важко просунутись у напрямку Бахмута

Згідно з заявленими російськими позиціями, найближчі позиції ворогів до Бахмута є у Кліщіївці та Підгородному. Вони йдуть якраз до підготовленої української оборони в Бахмуті та його західних і північних селах, що поруч.

Російським військам у Кліщіївці, щоб просунутися далі, довелося б подолати три кілометри полів з невеликим прикриттям і маскуванням. Російські війська в їх нинішньому деградованому стані, швидше за все, не зможуть швидко виконати це завдання,

– заявили в ISW.

Тобто навіть заявлене Росією просування довкола Бахмута 27 – 28 листопада навряд чи спричинить оперативний ефект. Окрім того, він, звичайно ж, буде не швидко.

Важливі новини з Бахмута

28 листопада речник Східного угрупування військ Сергій Череватий заявив, що найважчі бої ЗСУ тривають під Бахмутом на Донеччині. За добу окупанти завдають 180 – 200 ударів з артилерії по наших військових. За словами Череватого, саме тут є епіцентр головної битви України.

Окрім того, бійці Нацгвардії показали, як евакуювали пораненого побратима на цьому напрямку. Відео дивіться тут.

Також наші військові поділились успіхами – українські десантники знищили окупантів і зайняли їхню позицію біля Бахмута. Це зробили бійці підрозділу 71-ї окремої єгерської бригади.

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