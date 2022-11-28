На цьому напрямку ворог діє найбільш агресивно. Тут найбільше атак та вогневих ударів. Про це заявив речник Східного угрупування військ Сергій Череватий в ефірі телемарафону, передає 24 канал.

До речі У Нацгвардії показали евакуацію одного з бійців з епіцентру жорстоких боїв під Бахмутом

Бахмут залишається епіцентром головної битви України. У середньому ворог завдає десь 180 – 200 ударів за добу з артилерії,

– сказав Череватий.

На бої впливає погода

Окупанти й далі намагаються штурмувати наші позиції. Речник додав, що через розмитість ґрунтів ворог змінив тактику. Він зазначив, окупанти не завжди можуть використовувати танки, бронетранспортери або бойові машини піхоти. Тому противник формує менші групи й пробують просочуватися до наших позицій.

Коли туман, дії ЗСУ також ускладнюються. Втім, українські захисники знаходять варіанти боротьби, наприклад, використовують безпілотники, аби спостерігати за росіянами.

Крім того, російська армія щодоби зазнає великих втрат. Череватий наголосив, ворогу не вдається прорвати нашу лінію оборони.

Обстріли ворога

Нагадаємо, що окупанти вже кілька місяців наступають на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Захопити місто їм не вдається, тому вони обстрілюють його.

У Генштабі повідомили, що від початку доби 28 листопада загарбники здійснили обстріли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії. Гатили по районах населених пунктів Спірне, Яковлівка, Бахмутське, Бахмут, Авдіївка, Водяне, Первомайське, Красногорівка, Мар’їнка і Новомихайлівка Донецької області.

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