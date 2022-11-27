Так, Донеччина залишається епіцентром жорстоких боїв. У Нацгвардії показали відео, як евакуюють пораненого бійця з-під Бахмута.

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На відео – один із населених пунктів неподалік Бахмута, який повністю розбила артилерія та РСЗВ противника. Група захисників врятувала з-під обстрілів одного із бійців Нацгвардії, який отримав осколкові поранення ніг.

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Яка ситуація біля Бахмута

  • Росіяни вже кілька місяців наступають на Бахмутському напрямку.
  • Однак захопити місто їм не вдається, тому вони активно обстрілюють його, втрачаючи багато особового складу. Місто серйозно укріплене, а всередині ще і є річка Бахмутка.
  • Військовий капелан Марк Купчененко розповів, що в Бахмуті посилюється тиск з боку росіян.
  • Окупанти використовують всі види артилерії, реактивні системи залпового вогню, міномети, танки.

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