Так, Донеччина залишається епіцентром жорстоких боїв. У Нацгвардії показали відео, як евакуюють пораненого бійця з-під Бахмута.
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На відео – один із населених пунктів неподалік Бахмута, який повністю розбила артилерія та РСЗВ противника. Група захисників врятувала з-під обстрілів одного із бійців Нацгвардії, який отримав осколкові поранення ніг.
Бійця евакуювали біля Бахмута: відео
Яка ситуація біля Бахмута
- Росіяни вже кілька місяців наступають на Бахмутському напрямку.
- Однак захопити місто їм не вдається, тому вони активно обстрілюють його, втрачаючи багато особового складу. Місто серйозно укріплене, а всередині ще і є річка Бахмутка.
- Військовий капелан Марк Купчененко розповів, що в Бахмуті посилюється тиск з боку росіян.
- Окупанти використовують всі види артилерії, реактивні системи залпового вогню, міномети, танки.
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