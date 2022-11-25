Чи можуть ЗСУ відійти з Бахмута

Про це 24 каналу сказав військовий експерт Сергій Грабський. Експерт пояснив, що про відхід українських військових мова поки не йде.

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За його словами, зараз на Бахмуті та й загалом в Донецькій області спостерігаються дуже суворі та важкі бої.

В нас вже були приклади в Новотошківського і Попасної, коли противник просто перетворив землю перед собою в "міфічний ландшафт", де просто фізично немає можливості оборонятися,

– пояснив Грабський.

Експерт зауважив, що не можна стверджувати те, що ЗСУ стоятимуть в Бахмуті до кінця.

"Ми будемо оборонятися наскільки це буде можливо та доцільно, але противник, попри всі допустимі правила, намагається прорватися на цьому напрямку, тож гарантію того, що Бахмут може встояти, я б не давав", – відповів він.

Грабський переконаний, що масштабні втрати окупантів не означає, що Росія відмовиться від цієї ідеї. "Тому ми молимось за наших хлопців, там дуже складні бої, і будемо надіятися, що ми встоїмо", – додав він.

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На його думку, відхід ЗСУ у Бахмуті буде серйозним ударом для нас, адже саме в цьому місті сходяться дороги на Слов'янськ та Костянтинівку.

Чому противник так наполегливо намагається взяти Бахмут? Бо він вважає, що з захопленням цього міста він отримає можливість виходу на оперативний простір по напрямку на Слов'янськ та Костянтинівку,

– пояснив Грабський.

До слова, у Кремлі продовжують гнати на вірну смерть своє населення. Чи не найбільше втрат ворог зазнає під Бахмутом. Саме це місто Путін наказав захопити ще на початку осені, але досі ворогові це не вдається. Українські військові мужньо відбивають атаки.