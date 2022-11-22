Загарбники мають величезні втрати, тому намагаються зберегти залишки професійної армії. Про це 24 каналу розповів речник Східного угруповання військ Сергій Череватий.

Зверніть увагу Тягар боїв з правобережжя Дніпра перенесли в район Донбасу, – експерт пояснив перекидання військ

Сватове, Бахмут, Авдіївка

Речник зазначив, що на Сватівському напрямку у ворога є "спорадичні спроби контратак", які, як правило, дуже смертельні для нього, після чого росіяни з великими втратами відходять назад.

Там домінантною є позиція української сторони. Ми, просто з огляду на погодні умови, а також на наявні сили та засоби, тиснемо на противника, постійно його вражаємо артилерійським вогнем, вражаємо високоточною зброєю склади, логістику – не даючи окупантам спокою,

– пояснив військовий.

За його словами, найбільші сили противник зосередив на Авдіївському та Бахмутському напрямках.

"Якщо раніше ворог міг вести широку наступальну операцію, то зараз він зосередився на цих двох напрямках – доволі великі підрозділи туди направив й намагається щодня проводити по декілька десятків штурмових дій. Також він веде постійний артилерійський вогонь зі 152 та 122 калібрів, ствольної артилерії, РСЗО, танків та мінометів", – додав представник Східного угруповання військ.

Радимо Яка ділянка фронту найважливіша для росіян: Світан припустив, як розвиватимуться бойові дії

Він вказав, що у росіян нічого не виходить, позаяк ЗСУ побудували тут потужну лінію оборони.

"Це не дозволяє йому прорвати оборону і вийти на оперативний простір, щоб захопити всю Донеччину і Запоріжжя. Їм це не вдається і щоденно вони отримують неймовірні втрати, як для сучасної армії 21 століття", – наголосив речник.

Яка ситуація поблизу Сватового, Авдіївки та Бахмута: дивіться відео

Чому Росія не може взяти Бахмут

На думку Череватого, головними факторами успішної оборони Бахмута є мужність, героїзм і неймовірна вмотивованість українських військових.

ЗСУ просто творять чудеса. Також це кмітливість та неординарність дій командування, симетричність та несподіваність рішень для ворога, максимальне використання наявного ресурсу. Тобто є ціла система, яка на противагу радянській, яку використовує ворог, показала абсолютну ефективність,

– підкреслив речник.

З його слів, на Бахмутському напрямку в окупантів стоять "різнорідні угруповання", на вістрі атак яких ПВК "Вагнера" і ПВК "Ліга".

"Вони між собою взаємодіють на полі бою, але у кожного своє командування, а вже потім йде тактичне узгодження на місцях. Так само діють "кадирівці", які виконують роль жандармерії, каральних органів, загороджувальних відділів та беруть участь у розправах над місцевим населенням", – зауважив представник Східного угруповання військ.

Читайте також "Запускайте одноразових": волонтерка назвала нову стратегію росіян на Східному напрямку

Він додав, що новомобілізовані окупанти, які прибувають на Бахмутський напрямок, є фактично безправними.

"Той, хто не має навичок і можливостей відстояти свої права – він піддається абсолютній обструкції, а особливо, якщо щось робить неправильно. Їх використовують як "передню лаву" і як елемент пошуку наших вогневих позицій. Ворог максимально береже залишки професійної армії та "старої гвардії", які воювали в Сирії й мають певний досвід", – резюмував Череватий.

Вас також може зацікавити – як ЗСУ повертатимуть Крим: дивіться відео

Ситуація у війні: що відомо