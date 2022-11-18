Як зазначає українська розвідка, впливу чеченського бойовика сприяє велика кількість кадировців, переважна частина яких перебуває в тилу й має необмежену владу в регіоні. Вони активно мародерять регіон, вивозячи до Чечні техніку з підприємств та різні коштовності.

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Що вимагає окупаційна влада від кадирівців

Також зазначають, що в Луганську був призначений лояльний до Кадирова прокурор Глєб Міхайлов з Дагестану, який привіз своїх прокурорів.

Його завданням буде, окрім репресій, легалізувати злочини кадировців в області. Першим результатом співробітництва стала відправка в Чечню на "військово-патріотичне виховання" 200 підлітків. Дітей привезли до республіки за федеральною програмою "Підлітки Росії".

Кадиров повідомив, з ними проводитиметься "профілактична робота з метою військово-патріотичного виховання".

Чеченці масово їдуть у Донецьк

Розвідка інформує про те, що в Донецьку майже постійно перебувають делегації з Чечні, які контролюють виконання гауляйтерами регіону своїх обов'язків перед Кадировим.

Зокрема протягом тижня в Донецьк приїздили міністр інформації Чечні Ахмет Дудаєв, депутат парламенту Чечні Джамалай Закрієв та радник Кадирова Умар Даудов. Також в окуповане місто приїздила чеченська співачка Еліна Муртазова.

За своє "заступництво" Кадиров вже отримав "героя" від рук колаборантів Пушиліна та Пасічника.

Кадирову світить довічне ув'язнення

Рамзана Кадирова в Україні оголосили у розшук. Ватажок окупованої Чечні "зник" ще у вересні.

Згідно зі статтями обвинувачення, йому світить від 10 років ув'язнення і аж до довічного. Відповідні дані опубліковані в базі розшуку МВС.

Служба безпеки України оголосила Рамзана Кадирова у розшук через те, що він переховується від органів досудового розслідування.

Рамзан Кадиров у відповідь СБУ сказав, що він нібито "сам приїде", "накаже за всі злочини", бо він "знищує" українців.

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