Как отмечает украинская разведка, влиянию чеченского боевика способствует большое количество кадыровцев, подавляющая часть которых находится в тылу и имеет неограниченную власть в регионе. Они активно мародерят регион, вывозя в Чечню технику с предприятий и различные драгоценности.

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Что требует оккупационная власть от кадыровцев

Также отмечают, что в Луганске был назначен лояльный к Кадырову прокурор Глеб Михайлов из Дагестана, который привез своих прокуроров.

Его задачей будет кроме репрессий легализовать преступления кадыровцев в области. Первым результатом сотрудничества стала отправка в Чечню на "военно-патриотическое воспитание" 200 подростков. Детей привезли в республику по федеральной программе "Подростки России".

Кадыров сообщил, что с ними будет проводиться "профилактическая работа с целью военно-патриотического воспитания".

Чеченцы массово едут в Донецк

Разведка информирует о том, что в Донецке почти постоянно находятся делегации из Чечни, контролирующие исполнение гауляйтерами региона своих обязанностей перед Кадыровым.

В частности, в течение недели в Донецк приезжали министр информации Чечни Ахмет Дудаев, депутат парламента Чечни Джамалай Закриев и советник Кадырова Умар Даудов. Также в оккупированный город приезжала чеченская певица Элина Муртазова.

За свое "покровительство" Кадыров уже получил "героя" от рук коллаборантов Пушилина и Пасечника.

Кадырову светит пожизненное заключение

Рамзана Кадыров в Украине объявили в розыск. Главарь оккупированной Чечни "пропал" еще в сентябре.

Согласно статьям обвинения, ему светит от 10 лет заключения и вплоть до пожизненного. Соответствующие данные опубликованы в базе розыска МВД.

Служба безопасности Украины объявила Рамзана Кадырова в розыск из-за того, что он скрывается от органов досудебного расследования.

Рамзан Кадыров в ответ СБУ сказал, что он якобы "сам приедет", "накажет за все преступления", потому что он "уничтожает" украинцев.

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