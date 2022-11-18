Как отмечает украинская разведка, влиянию чеченского боевика способствует большое количество кадыровцев, подавляющая часть которых находится в тылу и имеет неограниченную власть в регионе. Они активно мародерят регион, вывозя в Чечню технику с предприятий и различные драгоценности.
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Что требует оккупационная власть от кадыровцев
Также отмечают, что в Луганске был назначен лояльный к Кадырову прокурор Глеб Михайлов из Дагестана, который привез своих прокуроров.
Его задачей будет кроме репрессий легализовать преступления кадыровцев в области. Первым результатом сотрудничества стала отправка в Чечню на "военно-патриотическое воспитание" 200 подростков. Детей привезли в республику по федеральной программе "Подростки России".
Кадыров сообщил, что с ними будет проводиться "профилактическая работа с целью военно-патриотического воспитания".
Чеченцы массово едут в Донецк
Разведка информирует о том, что в Донецке почти постоянно находятся делегации из Чечни, контролирующие исполнение гауляйтерами региона своих обязанностей перед Кадыровым.
В частности, в течение недели в Донецк приезжали министр информации Чечни Ахмет Дудаев, депутат парламента Чечни Джамалай Закриев и советник Кадырова Умар Даудов. Также в оккупированный город приезжала чеченская певица Элина Муртазова.
За свое "покровительство" Кадыров уже получил "героя" от рук коллаборантов Пушилина и Пасечника.
Кадырову светит пожизненное заключение
- Рамзана Кадыров в Украине объявили в розыск. Главарь оккупированной Чечни "пропал" еще в сентябре.
- Согласно статьям обвинения, ему светит от 10 лет заключения и вплоть до пожизненного. Соответствующие данные опубликованы в базе розыска МВД.
- Служба безопасности Украины объявила Рамзана Кадырова в розыск из-за того, что он скрывается от органов досудебного расследования.
- Рамзан Кадыров в ответ СБУ сказал, что он якобы "сам приедет", "накажет за все преступления", потому что он "уничтожает" украинцев.
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