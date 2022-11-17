Согласно статьям обвинения, ему светит от 10 лет заключения и вплоть до пожизненного. Соответствующие данные опубликованы в базе розыска МВД.

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Кадырову светит пожизненное заключение

Служба безопасности Украины объявила Рамзана Кадырова в розыск из-за того, что он скрывается от органов досудебного расследования.

"Исчез" Кадыров, по данным МВД, 12 сентября 2022 года. Меру пресечения против него не применяли, однако указали статьи обвинения.

Так, главаря оккупированной Чечни обвиняют по двум статьям:

статьи 110 часть 3 – посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, повлекшее гибель людей или другим тяжким последствиям;

статья 437 часть 2 – планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны.

Согласно этим статьям, Кадырову в Украине светит от 10 – 15 лет тюрьмы до пожизненного заключения с конфискацией имущества или без таковой.



Кадыров несколько недель находится в розыске СБУ / Скриншот 24 канала

Как отреагировал приспешник Путина

Рамзан Кадыров в ответ СБУ сказал, что он якобы "сам приедет", "накажет за все преступления", потому что он "уничтожает" украинцев.

Он также сказал, что находится в Грозном в Чечне. Хотя, стоит вспомнить, что Кадыров славится своей трусостью. Эти черты даже замечал генерал-майор СБУ.

Что известно о деле Кадырова

В конце августа 2022 года Служба безопасности Украины и Офис генпрокурора собрали доказательства военных преступлений захватчиков: Рамзана Кадырова, Даниила Мартынова, Хусейна Межидова.

СБУ выяснила, что глава Чечни с февраля по март 2022 председательствовал над разработкой и планированием отдельных военных операций подразделений Мартынова и Межидова.

По приказу Кадырова его люди совершали военные преступления. Затем он слушал отчеты и доклады. Подробнее о деле Кадырова и его приспешников читайте по ссылке.

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