Об этом 26 августа сообщили в Службе безопасности Украины и Офисе генерального прокурора. Они собрали доказательства военных преступлений захватчиков.

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Говорится про таких оккупантов:

рамзан кадыров – глава чеченской республики россии;

даниил мартынов – заместитель начальника управления федеральной службы войск национальной гвардии россии в чеченской республике;

хусейн межидов – командир тактической группы 249 отдельного моторизованного батальона "юг" 46-й отдельной бригады оперативного назначения северо-кавказского округа войск национальной гвардии россии.



Чеченские оккупанты / Коллаж СБУ

Преступления кадырова и межидова

СБУ задокументировала, что в период с февраля по март 2022 года кадыров непосредственно руководил разработкой и планированием отдельных военных операций подразделений мартынова и межидова. Он приказывал совершать военные преступления на территориях Киевской, Донецкой, Луганской областей. кадыров слушал отчеты и доклады оккупантов.

Захватчику объявили о подозрении по трем статьям Уголовного кодекса:

планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны;

совершение умышленных действий с целью изменения границ территории Украины, которые привели к гибели людей и другим тяжким последствиям;

оправдывание, признание правомерной вооруженную агрессию россии против Украины, начатую в 2014 году; глорификация лиц, совершавших вооруженную агрессию россии.

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Что касается даниила мартынова, то он раньше работал спецназовцем фсб. Сейчас же руководит подготовкой личной охраны кадырова. Ранее у глава Чечни была охрана от фсб, но он отказался от нее.

Установили, что 5 марта мартынов руководил захватом Бородянского психоневрологического интерната с гериатрическим отделением. Он приказал взять в заложники 500 пациентов диспансера, персонала и местных жителей.

Среди пациентов было множество людей, которые не могут передвигаться самостоятельно. кадыровец руководил заминированием подходов к интернату. Следовательно, здание превратили в огневую позицию захватчиков.

Держал украинцев в заложниках

Другой приспешник кадырова хусейн межидов с 25 февраля по 13 марта руководил захватом в заложники почти двух сотен жителей Гостомеля. Людей удерживали в подвалах многоэтажек.

Среди пострадавших от рук оккупантов в Гостомеле есть женщины, пожилые люди и дети. Пленные часто умирали, не выдержав нечеловеческих условий. Их закапывали у жилых домов. Кроме этого, межидов с подчиненными оккупантами грабил гражданских лиц и объекты.

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И мартынова, и межидова обвиняют в военных преступлениях:

удержании гражданских;

нарушении правил обращения с гражданским населением;

использовании мирных жителей как "живой щит".

Пока еще продолжаются следственные действия, чтобы установить другие преступления, которые они совершили на территории Украины.

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