Об этом 24 каналу рассказал политолог Михаил Бесараб. По его мнению, абсолютная зависимость от москвы является главной кадыровской проблемой.

Опасайтесь Опасающейся московской ракеты, – Фейгин ответил, что задумал кадыров

Без поддержки путина режим кадырова "посыплется"

Как только где-нибудь поскользнется путин или упадет, то режим кадырова сразу же лопнет,

– подчеркнул политолог.

Михаил Бесараб добавил, что если в чечне пока ничего не началось, не значит, что чеченцы поддерживают кадырова и путина. Они ждут удачного случая. "И эта сжатая пружина в первую очередь ударит по кадыру", - заметил он.

Политолог рассказал, что все эти карикатурные заявления, которые чеченский лидер делает в отношении Украины и мира, сделаны по указанию кремля. Нельзя исключать, что таким образом московские пропагандисты пытаются дискредитировать его и весь чеченский народ.

Кадыровский режим – это пациент, находящийся на аппарате искусственного дыхания. Он управляет и временно управляет в чечне, как коллаборантский, оккупационный режим именно благодаря систематической поддержке со стороны кремля.

– объяснил эксперт.

По его словам, без его поддержки он сразу "упадет". Именно поэтому чеченский лидер так пытается угодить путину. В то же время, кремль, чтобы держать ситуацию там под контролем, вынужден "заливать" чечню деньгами. Для того чтобы у кадырова был хоть какой-то аргумент для поддержки его власти внутри страны.

Михаил Бесараб о режиме кадырова: смотрите видео

Роль кадырова в войне в Украине

Аналитики Института изучения войны 22 июля сообщили, что кадыров собрал элитный отряд для отправки в Украину однако оставил их всех в чечне. Впоследствии в минобороны рф объяснили, что отряд будет базироваться на территории россии, чтобы там "исполнять долг перед родиной"

российский политолог и бывший спичрайтер путина Аббас Галлямов объяснил, почему лидер чечной целенаправленно не привлекает большинство своей военной силы к войне в Украине. По его словам, кадыров бережет свои силы для выяснения отношений с москвой.

Сам чеченский лидер мечтает быть королем всего Кавказа, для этого он уже предпринимал много попыток, однако неудачных. Такое мнение высказал российский оппозиционер Геннадий Гудков. Также он добавил, что кадырова ненавидят силовики и коммерсанты, приближенные к кремлю, а остальные его боятся.

Смотрите также – россия планирует создать военную базу в Сербии: видео