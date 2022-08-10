Про це 24 каналу розповів політолог Михайло Бесараб. На його думку, абсолютна залежність від москви є головною проблемою кадирова.

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Без підримки путіна режим кадирова "посиплеться"

Як тільки десь послизнеться путін чи впаде, то режим кадирова одразу ж лусне,

– наголосив політолог.

Михайло Бесараб додав, те, що у чечні поки нічого не почалося, не значить, що чеченці підтримують кадирова і путіна. Вони чекають вдалої нагоди. "І ця стиснена пружина насамперед вдарить по кадирову", – зауважив він.

Політолог розповів, що всі ці карикатурні заяви, які чеченський лідер робить щодо України та світу, зроблені за вказівкою кремля. Не можна виключати того, що у такий спосіб московські пропагандисти намагаються дискредитувати його і весь чеченський народ.

кадирівський режим – це пацієнт, який перебуває на апараті штучного дихання. Він керує й тимчасово управляє в чечні, як колаборантський, окупаційний режим саме завдяки систематичній підтримці з боку кремля,

– пояснив експерт.

За його словами, без його підтримки він одразу "впаде". Саме тому чеченський лідер так намагається догодити путіну. Водночас кремль, щоб тримати ситуацію там під контролем, змушений "заливати" чечню грошима. Для того, щоб у кадирова був хоч якийсь аргумент для підтримки його влади всередині країни.

Михайло Бесараб про режим кадирова: дивіться відео

Роль кадирова у війні в Україні

Аналітики Інституту вивчення війни 22 липня повідомили, що кадиров зібрав елітний загін для відправки в Україну, однак залишив їх усіх у чечні. Згодом у міноборони країни-агресорки пояснили, що загін буде базуватися на території росії, щоб там "виконувати обов'язок перед батьківщиною"

російський політолог і колишній спічрайтер путіна Аббас Галлямов пояснив, чому лідер чечні цілеспрямовано не залучає більшість своєї військової сили до війни в Україні. За його словами, кадиров свої сили береже для з'ясування відносин з москвою.

Сам чеченський лідер мріє бути королем всього Кавказу, для цього він вже робив багато спроб, однак невдалих. Таку думку висловив російський опозиціонер Геннадій Гудков. Також він додав, що кадирова ненавидять силовики та комерсанти, наближені до кремля, а решта – його боїться.

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