Про це сказав російський опозиціонер Геннадій Гудков. Свою думку він висловив 24 каналу.

Увага "Ми уже розробляємо плани": кадиров пригрозив демілітаризацією Польщі

Його припідносять на телебаченні як якогось короля Кавказу. Він і сам хоче таким бути – господарем Кавказу,

– зазначив Гудков.

Для глави чечні це мрія, для цього він вже робив багато спроб. Однак, звісно ж, невдалих. Його там швидко ставили на місце.

Також Гудков додав, що самого кадирова ненавидять силовики та комерсанти, наближені до кремля. А решта – його боїться.

Однак ця людина – повністю залежить від кремля, він повністю керований. І після того, як путіна не стане, у кадирова мало шансів залишитися живим.

Повністю інтерв'ю з Гудковим про приниження путіна та бункер для кадирова: дивіться відео

кадиров пригрозив демілітаризацією Польщі

глава чечні рамазна кадиров вже будує грандіозні плани з "демілітаризації" Польщі. Ба більше, на ній кадиров теж не збирається зупинятись, фантазує "взяти" усе НАТО.

Щодо "демілітаризації" Польщі, то кадиров лише сказав, що вона – перша у списку після "взяття Києва". Як і чим "братимуть" українську столицю, а потім цілу Польщу, глава чечні вирішив не конкретизувати. Очевидно, аби не зіпсувати легенду.

Тим часом у чечні росте рух протесту. Так, Іслам Белокієв на своєму ютуб-каналі повідомив про те, що народи Кавказу будуть продовжувати активну боротьбу з російським колоніалізмом. В Ічкерії ж проводять активну роботу з українськими та західними партнерами.