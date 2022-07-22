Об этом сказал российский оппозиционер Геннадий Гудков. Свое мнение он высказал 24 каналу.

"Мы уже разрабатываем планы": кадыров пригрозил демилитаризацией Польши

Его приподносят на телевидении как некоего короля Кавказа. Он и сам хочет таким быть – хозяином Кавказа,

– отметил Гудков.

Для главы чечни это мечта, для этого он уже делал множество попыток. Однако, конечно, неудачных. Его там быстро ставили на место.

Также Гудков добавил, что самого кадырова ненавидят силовики и коммерсанты, приближенные к кремлю. А остальное – его боится.

Однако этот человек – полностью зависит от кремля, он полностью управляем. И после того, как путина не станет, у кадырова мало шансов остаться в живых.

Полностью интервью с Гудковым о унижении путина и бункере для кадырова: смотрите видео

кадыров пригрозил демилитаризацией Польши

глава чечной рамазной кадыров уже строит грандиозные планы по "демилитаризации" Польши. Более того, на ней кадыров тоже не собирается останавливаться, фантазирует "взять" все НАТО.

Что касается "демилитаризации" Польши, то кадыров лишь сказал, что она – первая в списке после "взятия Киева". Как и чем будут "брать" украинскую столицу, а затем целую Польшу, глава чечни решил не конкретизировать. Очевидно, чтобы не испортить легенду.

Тем временем в чечне растет движение протеста. Так, Ислам Белокиев на своем ютуб-канале сообщил о том, что народы Кавказа будут продолжать активную борьбу с российским колониализмом. В Ичкерии проводят активную работу с украинскими и западными партнерами.