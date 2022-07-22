Кадиров першим претендуватиме на незалежність

Про це 24 каналу розповів російський політолог, колишній спічрайтер путіна Аббас Галлямов. Він вважає, що зараз кадиров вже більше конкурент для путіна.

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На його думку, влада путіна на кадирова почне "сипатися" в першу чергу, коли всі інші регіони та центри прийняття рішень ще будуть думати.

Коли путін дійсно ослабне, а його влада буде "сипатися", то кадиров буде першим, хто почне претендувати на більшу незалежність від кремля,

– заявив Галлямов.

Російський політолог наголосив, що кадиров вже це робить.

"Динаміка в цьому направленні вже багато років спостерігається – кадиров ставав вже більш незалежним. І цей процес буде продовжуватися. Єдине, що йому може завадити – це власне послаблення кадирова", – сказав він.

кадиров обрав правильну тактику

За словами політолога, кадиров неочікувано для більшості росіян, опинився зовсім не таким страшним та ефективним воїном, як вони припускали.

Адже раніше росіяни боялися кадирівців і ніхто не очікував, що вони можуть опинитися настільки неефективними і будуть лише тіктоки знімати. Тому це сильний удар по іміджу кадирова,

– зазначив він.

Аббас Галлямов додав, що оскільки ворогів у самого кадирова багато, і на кавказі, і в москві, то в нього попереду теж проблеми.

"Мені здається, що кадиров зайняв розумну для нього позицію – він кров чеченців не проливає або робить це по мінімуму. Це означає, що він свої сили береже для розборок з москвою", – вважає він.

Політолог каже, що кадиров розуміє, що розборки будуть, коли влада путіна почне слабшати і почнеться хаос в росії. Тоді наявність воєнної сили – це буде сильний козир в руках кадирова.

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