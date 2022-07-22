Кадыров первым будет претендовать на независимость

Об этом 24 каналу рассказал российский политолог, бывший спичрайтер путина Аббас Галлямов. Он считает, что сейчас кадыров уже больше конкурент для путина.

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По его мнению, власть путина на кадырова начнет "сыпаться" в первую очередь, когда все остальные регионы и центры принятия решений еще будут думать.

Когда путин действительно ослабнет, а его власть будет "сыпаться", то кадыров будет первым, кто начнет претендовать на большую независимость от кремля,

– заявил Галлямов.

Российский политолог подчеркнул, что кадыров уже это делает.

"Динамика в этом направлении уже много лет наблюдается – кадыров становился уже более независимым. И этот процесс будет продолжаться. Единственное, что ему может помешать – это собственное ослабление кадырова", – сказал он.

кадыров избрал правильную тактику

По словам политолога, кадыров неожиданно для большинства россиян, оказался совсем не таким страшным и эффективным воином, как они предполагали.

Ведь раньше россияне боялись кадыровцев и никто не ожидал, что они могут оказаться настолько неэффективными и будут только снимать тиктоки. Поэтому это сильный удар по имиджу кадырова,

– отметил он.

Аббас Галлямов добавил, что поскольку врагов у самого кадырова много и на кавказе, и в москве, то у него впереди тоже проблемы.

"Мне кажется, что кадыров занял разумную для него позицию – он кровь чеченцев не проливает или делает это по минимуму. Это значит, что он свои силы бережет для разборок с москвой", – считает он.

Политолог говорит, что кадыров понимает, что разборки будут, когда власть путина начнет ослабевать и начнется хаос в россии. Тогда наличие военной силы – это будет сильный козырь в руках кадырова.

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