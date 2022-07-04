Об этом 24 каналу рассказал российский оппозиционер Дмитрий Гудков. Он говорит, что Кадыров пользуется поддержкой Путина.

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По словам Гудкова, Путин почему-то считает, что Кадыров – это и есть решение проблем и безопасности на Кавказе.

Именно поэтому Кадыров ведет себя так нагло. Даже говорят, что Чечня – это своеобразное государство в государстве, где действуют российские законы,

– объяснил оппозиционер.

По его мнению, оцепление Путина не боится Кадырова, даже больше – они его не могут терпеть.

"Ведь когда произошло убийство Бориса Немцова, следы привели к кадыровцам. Совершенно очевидно, что именно они и стоят за убийством Немцова. И в тот момент Кадыров со своим близким окружением скрылся в Дубае и просто выжидал, что решит Путин", – говорит Гудков.

Он рассказал, что тогда ФСБ начали реальное расследование, поймали исполнителей и пытались выйти на заказчиков.

Это могло бы привести к отставке Кадырова или его близкому окружению. Но в какой-то момент Путин вмешался и остановил это. Поэтому спецслужбы ненавидят Кадырова, они считают, что это их унижает,

– отметил Гудков.

Оппозиционер считает, что силовики до сих пор оскорблены Путиным за то, что он их сдал в тот момент и занял сторону Кадырова.

"Поэтому между ними давно идет конкуренция. Ведь Кадыров не только внутри Чечни является таким "маленьким царьком", он еще пытается влиять и на другие регионы. Он и его люди ведут бизнес по всей территории России, там множество конфликтов с силовиками", – говорит он.

Гудков добавил, что именно силовики всегда пытались сделать все, чтобы снизить влияние Кадырова в России. А сам Кадыров через Путина отстаивал свои интересы. Потому между ними конфликт и конкуренция.

Будет ли этот конфликт расти дальше? По мнению оппозиционера, это будет зависеть от того, что решит Путин. Гудков говорит, что на самом деле конкуренция происходит в главном бункере страны – "кто какие папки занесет".

Кто сейчас ближайшее окружение Путина

По словам Дмитрия Гудкова, ближайшее окружение Путина – это такие люди:

"Ковальчук, это очень близкий человек к Путину, он контролирует активы главы Кремля. Очевидно, что он является одним из идеологов вообще того, что происходит внутри страны".

"Еще один человек – это, наверное, Патрушев, который сегодня контролирует все российские спецслужбы и органы. Он поддерживает все, что делает Путин".

"Шойгу меньше, но он тоже является или был одним из самых близких людей к Путину. Но из-за того, что все пошло не по плану, он, наверное, находится в каком-то опале".

Российский оппозиционер добавил, что есть еще ряд руководителей силовых структур, которые входят может не в ближайший круг Путина, но они могут влиять на разные решения.

Дмитрий Гудков об окружении Путина и его отношении к Кадырову: