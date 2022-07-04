Про це 24 каналу розповів російський опозиціонер Дмитро Гудков. Він каже, що Кадиров користується підтримкою Путіна.

До теми На Кадирова робиться велика ставка, – Ступак припустив, що задумали в Кремлі

За словами Гудкова, Путін чомусь вважає, що Кадиров – це і є вирішення проблем та безпеки на Кавказі.

Саме тому Кадиров поводить себе так нахабно. Навіть говорять, що Чечня – це така собі держава в державі, де діють російські закони,

– пояснив опозиціонер.

На його думку, оточення Путіна не боїться Кадирова, навіть більше – вони його не можуть терпіти.

"Бо коли сталося вбивство Бориса Нємцова, сліди привели до кадировців. Цілком очевидно, що саме вони й стоять за вбивством Нємцова. І в той момент Кадиров зі своїм близьким оточенням втік в Дубаї і просто вичікував, що вирішить Путін", – каже Гудков.

Він розповів, що тоді ФСБ почала реальне розслідування – спіймала виконавців та намагалася вийти на замовників.

Це могло б призвести до відставки Кадирова чи його близького оточення. Але в якийсь момент Путін втрутився та зупинив це. Тому спецслужби ненавидять Кадирова, вони вважають, що то їх принижує,

– зауважив Гудков.

Опозиціонер вважає, що силовики досі ображені на Путіна за те, що він їх здав в той момент і зайняв сторону Кадирова.

"Тому між ними давно йде конкуренція. Адже Кадиров не лише всередині Чечні є таким "маленьким царьком", він ще намагається впливати й на інші регіони. Він та його люди ведуть бізнес по всій території Росії, там є безліч конфліктів із силовиками", – каже він.

Гудков додав, що саме силовики завжди намагалися зробити все, щоб знизити вплив Кадирова в Росії. А сам Кадиров через Путіна відстоював свої інтереси. Тому між ними конфлікт та конкуренція.

Чи буде цей конфлікт рости далі? На думку опозиціонера, це буде залежати від того, що вирішить Путін. Гудков каже, що насправді конкуренція відбувається в головному бункері країни – "хто які папки занесе".

Хто зараз найближче оточення Путіна

За словами Дмитра Гудкова, найближче оточення Путіна – це:

"Ковальчук – дуже близька людина до Путіна, він контролює активи глави Кремля. Очевидно, що він є одним з ідеологів взагалі того, що відбувається всередині країни".

"Ще одна людина – це, напевно, Патрушев, який сьогодні контролює всі російські спецслужби та органи. Він підтримує все, що робить Путін".

"Шойгу менше, але він теж є чи був одним з найближчих людей до Путіна. Але через те, що все пішло не по плану, він, напевно, перебуває в якомусь опалі".

Російський опозиціонер додав, що ще є низка керівників силових структур, які входять хоч і не в найближче коло Путіна, але вони можуть впливати на різні рішення.

Дмитро Гудков про оточення Путіна та його ставлення до Кадирова: