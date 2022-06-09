Про це 24 каналу розповів колишній співробітник Служби безпеки України Іван Ступак. За його словами, наразі Путін намагається зробити все можливе, аби показати себе як "великий воєначальник".

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Кремль досі має плани щодо кадирівців, попри те, що з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну так звані грізні "воїни Рамзана" (яким успішно створили такий образ пропагандисти) перетворились на тікток-війська та посміховиська.

Кадиров залучений до планування операцій, – Ступак

У відповідь на питання про те, хто такий кадирівець зараз, Іван Ступак зазначив: "Це опора російського режиму, без перебільшення".

Останні події вказують, що на Кадирова робиться дійсно велика ставка в російському командуванні. Він залучений до безпосередньо планування військових операцій, він та його компанія,

– заявив експрацівник СБУ.

Ступак додав, що наразі так звані акценти Росії – саме на кадирівців. Їх не просто направлятимуть на війну, а "воїни Рамзана", ймовірно, братимуть участь у плануванні операції на території України.

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"Це значить, що можливо, якщо вони введені в планування, то хтось з російських військових щонайменше був усунутий від цього. А це впливає на певне напруження у російському генштабі", – сказав Іван Ступак.

Зауважте! Раніше експрацівник СБУ Іван Ступак припустив, що росіяни можуть кинути проти Збройних Сил України ще більше кадирівців саме в Сєвєродонецьку. Наразі окупанти стягують туди всі свої сили.

Кадирівці в Україні: останні новини

Глава міноборони Росії Сергій Шойгу та Рамзан Кадиров вирішили "пришвидшити" війну, щоправда аж на сотий її день. Очевидно, що це черговий абсурд, який вони намагаються згодувати у Росії. Радник міністра внутршніх справ України Вадим Денисенко зазначив, що озвучене – не більше, ніж інформаційний вкид.

Водночас голова Луганської ОВА підтвердив, що кадирівців справді зафіксували поблизу Сєвєродонецька. Один з цього тікток-війська нещодавно отримав контузію у селищі Комишуваха – заступник командира спецполку Кадирова, підполковник Межед Уцмигов.

Очевидно, Кадирову не подобається, що навіть його війська не можуть "допомогти у спецоперації". Нещодавно глава Чечні поширив фейк про те, мовляв, керівництво Луганської області втекло з регіону через важкі бої. Сергій Гайдай "передав привіт" йому та пропагандистам зокрема.

Крім того, за даними 24 каналу в українських спецслужбах, загарбники воюють на окупованих територіях навіть між собою. Так, на Херсонщині банда інгушів вбила кадирівців. Причина всьому – суперечки через мародерство.

Іван Ступак про роль Кадирова у війні: дивіться відео 24 каналу