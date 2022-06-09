Об этом рассказал бывший сотрудник Службы безопасности Украины Иван Ступак. По его словам, сейчас Путин пытается сделать все возможное, чтобы показать себя как "великий военачальник".

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Кремль до сих пор имеет по отношению к кадыровцам, несмотря на то, что с начала полномасштабного вторжения России в Украину так называемые грозные "воины Рамзана" (которым успешно создали такой образ пропагандисты) превратились в текток-войска и посмешище .

Кадыров вовлечен в планирование операций, – Ступак

В ответ на вопрос о том, кто такой кадыровец сейчас, Иван Ступак отметил: "Это опора российского режима, без преувеличения".

Последние события указывают, что на Кадырова делается действительно большая ставка в российском командовании. Он вовлечен в непосредственное планирование военных операций, он и его компания,

– заявил эксработник СБУ.

Ступак добавил, что сейчас так называемые акценты России именно на кадыровцев. Их не просто будут направлять на войну, а "воины Рамзана", вероятно, примут участие в планировании операции на территории Украины.

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"Это значит, что возможно, если они введены в планирование, то кто-то из российских военных, по меньшей мере, был отстранен от этого. А это влияет на определенное напряжение в российском генштабе", - сказал Иван Ступак.

Примите во внимание! Ранее эксработник СБУ Иван Ступак предположил, что россияне могут бросить против Вооруженных Сил Украины еще больше кадыровцев именно в Северодонецке. Сейчас кафиры стягивают туда все свои силы.

Кадыровцы в Украине: последние новости

Глава минобороны России Сергей Шойгу и Рамзан Кадыров решили "ускорить" войну, правда на сотый ее день. Очевидно, что это очередной абсурд, который они пытаются скормить в России. Советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко отметил, что озвученное – не больше, чем информационный вброс.

В то же время глава Луганской ОВА подтвердил, что кадыровцев действительно зафиксировали вблизи Северодонецка. Один из этого текток-войска недавно получил контузию в поселке Камышеваха – заместитель командира спецполка Кадырова, подполковник Межед Уцмигов.

Очевидно, Кадырову не нравится, что даже его войска не могут "помочь в спецоперации". Недавно глава Чечни распространил фейк о том, мол руководство Луганской области сбежало из региона из-за тяжелых боев. Сергей Гайдай "передал привет" ему и пропагандистам в частности.

Кроме того, по данным 24-го канала в украинских спецслужбах, захватчики воюют на оккупированных территориях даже между собой. Так, в Херсонской области банда ингушей убила кадыровцев. Причина всему – споры из-за мародерства.

Иван Ступак о роли Кадырова в войне: смотрите видео 24 канала