Об этом 24 канала рассказал глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай. Среди бурят настолько большие потери, что вражеские подразделения становятся просто небоеспособными.
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"Сейчас у нас есть информация, что, например, подразделения бурят уже оттащили от линии фронта", - рассказал глава ОВА.
Кого Россия бросила в Северодонецк
По словам Гайдая, российская сторона бросает только недавно мобилизовавших солдат, мужчин из псевдореспублик на оккупированных территориях Донетчины и Луганщины, вагнеровцев, бурят и удмуртов.
Вагнеровцы – это уже не элита, это просто частная компания. Элита у них – ППК "Лига". Они так же там (в Северодонецке – 24 канала),
– рассказал глава ОВА.
Как отметил Гайдай, также поблизости есть кадыровцы, постоянно снимающие на видео пустые дома, а также то, как они стреляют по кустам или другим пустым местам.
Что происходит на Донбассе: последние новости
- Российские военные беспощадно обстреливают Луганщину , пытаясь захватить область. Из-за циничных обстрелов врага в Лисичанске погибла женщина.
- По данным Генштаба, на Северодонецком направлении российские солдаты оказывали огневое влияние на подразделения украинских войск из минометов, артиллерии и реактивных систем залпового огня. Оккупанты обстреляли гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Северодонецк, Лисичанск, Привилегия, Устиновка, Горное и Екатериновка.
- На Донецком направлении враг, кроме применения артиллерии вдоль линии столкновения, нанес ракетный удар в Краматорском районе.
- В течение суток 8 июня на Донецком и Луганском направлениях ВСУ отразили 7 атак врага . Они уничтожили 3 танка, 2 боевых бронированных машин и 4 единицы автомобильной техники противника. В то же время, подразделения противовоздушной обороны сбили 6 беспилотных летательных аппаратов типа "Орлан-10".
- В Минобороны рассказали, что сейчас Северодонецк является самой горячей точкой фронта . Это стратегическая цель россиян, чтобы в дальнейшем совершать штурмовые действия или определенные оцепления уже в Лисичанске. Поэтому россияне бросают в Северодонецк значительную часть своих сил.
Гайдай рассказал о ситуации в Северодонецке: смотрите видео