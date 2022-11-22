Відповідне оголошення з'явилося у російському пабліку "Прікамськіє вітязі", пише 24 канал. Повідомляється, що, за винятком медсестер, потрібні "тільки чоловіки".

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Лікарям обіцяють у 5 разів більшу зарплату за середню у Росії

"Група "Вагнера" продовжує проводити набір лікарів! Потрібні: анестезіолог, хірург, травматолог, операційна сестра, технік з медобладнання (Mindray), санітар, фельдшер швидкої медичної допомоги, водій категорії "С" з функцією санітара", – йдеться у повідомленні.

Серед вимог, яким кандидати мають суворо відповідати, готовність виїхати протягом 1,5 тижня, віком від 30 до 50 років, відмінна фізична форма, профільні навички та сертифікати.

"Зарплата: від 250 тисяч рублів на місяць – для молодшого персоналу, до 500 тисяч рублів на місяць – для старшого персоналу", – йдеться в оголошенні.

У ПВК "Вагнера" обіцяють майже в 5 разів більшу зарплату, аніж в середньому отримують лікарі в Росії. За даними Росстату, середня зарплата медиків у Росії у серпні 2022 року становила 51 478 рублів.

У Бєлгороді працівників підприємств вербують у ПВК "Вагнера"

У Генштабі ЗСУ інформували, що в Бєлгородській області Росії розпочато активне вербування працівників промислових підприємств до ПВК "Вагнера".

Так, за домовленістю з керівництвом Оскольського електрометалургійного комбінату, працівників призовного віку будуть залучати до військових зборів на базі ПВК "Вагнера" терміном 30 днів зі збереженням заробітної плати.

Збори планується проводити партіями по 25% працівників зазначеної категорії від комбінату. По завершенню – учасникам буде запропоновано підписати контракт з приватною військовою компанією.

Зазначимо, що в Росії рекордно скоротилась кількість ув'язнених у чоловічих колоніях. 23 тисячі людей зникло на тлі вербування в'язнів до підрозділів так званої "Приватної військової компанії Вагнер/Лига".

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