Соответствующее объявление появилось в российском паблике "Прикамские витязи", пишет 24 канал. Сообщается, что, за исключением медсестер, нужны "только мужчины".

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Врачам обещают в 5 раз большую зарплату, чем средняя в России

"Группа "Вагнера" продолжает проводить набор врачей! Нужны: анестезиолог, хирург, травматолог, операционная сестра, техник по медоборудованию (Mindray), санитар, фельдшер скорой медицинской помощи, водитель категории "С" с функцией санитара", – говорится в сообщении.

Среди требований, которым кандидаты должны строго соответствовать, готовность выехать в течение 1,5 недели в возрасте от 30 до 50 лет, отличная физическая форма, профильные навыки и сертификаты.

"Зарплата: от 250 тысяч рублей в месяц – для младшего персонала, до 500 тысяч рублей в месяц – для старшего персонала", – говорится в объявлении.

В ЧВК "Вагнера" обещают почти в 5 раз большую зарплату, чем в среднем получают врачи в России. По данным Росстата, средняя зарплата медиков в России в августе 2022 года составила 51478 рублей.

В Белгороде работников предприятий вербуют в ЧВК "Вагнера"

В Генштабе ВСУ информировали, что в Белгородской области России начата активная вербовка работников промышленных предприятий в ЧВК "Вагнера".

Так, по договоренности с руководством Оскольского электрометаллургического комбината, работников призывного возраста будут привлекать в военные сборы на базе ЧВК "Вагнера" сроком 30 дней с сохранением заработной платы.

Собрание планируется проводить партиями по 25% работников указанной категории комбината. По завершении – участникам будет предложено подписать контракт с частной военной компанией.

Отметим, что в России рекордно сократилось количество заключенных в мужских колониях. 23 тысячи человек исчезли на фоне вербовки заключенных в подразделения так называемой "Частной военной компании Вагнер/Лига".

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