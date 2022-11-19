Об этом сообщили российские СМИ со ссылкой на статистику российской службы по исполнению наказаний.

Внимание Зэки ни на что не способны: насколько бойцы Пригожина отстают от плана по продвижению по Украине

Причина очевидна – это происходит на фоне вербовки заключенных в подразделения так называемой "Частной военной компании Вагнер/Лига" для войны в Украине на стороне российских оккупационных сил.

Как изменилось количество заключенных

К началу сентября в российских колониях находились почти 348 тысяч человек, к началу октября это количество сократилось до 338 тысяч, а к началу ноября – до 325 тысяч.

При этом почти не изменилось количество находящихся в следственных изоляторах или колониях-поселениях, а также количество осужденных женщин.

Количество заключенных за последние годы ни разу так резко не сокращалось даже во время амнистии,

– говорится в сообщении.

Все чаще лица, отбывавшие наказание в исправительных учреждениях России, попадают в плен к украинским военным на разных участках фронта российско-украинской войны.

Завербованных потом убивают сами же "вагнеровцы"

Пригожин продолжает искать зеков, которыми можно будет пополнить ряды своей псевдоармии. Ему сейчас крайне важно не качество, а количество. А все потому, что очередная массовка необходима для постройки так называемой "линии Вагнера". Тех же бетонных пирамидок, которые должны не допустить продвижения ВСУ.

На самом деле, в самом ЧВК "Вагнера" тоже не сладко. Обещанной воли они не видят. А если отказываются воевать или просто выполнять приказы – их убивают. Так, вагнеровцы расстреляли уже более 50 завербованных на войну заключенных.

Между тем ВСУ наносят непоправимый ущерб вагнеровцам. Накануне стало известно о том, что под Бахмутом наши военные сбили вертолет ППК "Вагнера". В нем на тот момент были офицеры, пополнившие скамьи двухсотых.

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