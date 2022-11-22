І це через погіршення погоди їхня кількість вже зменшилась. Відповідну інформацію розповів 22 листопада в ефірі телемарафону "Єдині новини" речник Східного угруповування військ ЗСУ Сергій Череватий.

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Що відбувається в напрямку Бахмута

За даними речника, ворог використовує всі види артилерії, реактивні системи залпового вогню, міномети, танки. Окрім того, росіяни намагаються:

прорвати нашу оборону;

вийти на оперативний простір, щоб захопити щонайменше Донбас – Донеччину та Луганщину.

"Проте (ворог – 24 канал) наражається на системний і потужний відпір наших військ. Це дається великими зусиллями, тому що ворог максимально концентрує сили в тому напрямку", – заявив Сергій Череватий.

За його даними, Збройні Сили України використовують всі наявні сили ураження, не маючи математичної переваги. Однак наші військові максимально б'ють по пунктах управління ворога, логістичних шляхах, складах зі зброєю та боєприпасами, великих скупченнях техніки та особового складу.

Відтак, ворог несе щодобові великі втрати, які вичисляються сотнями людей по всьому фронту. По суті, Бахмут для нього стає такою точкою біфуркації (тобто критичного стану після якого виникає нестійкість та невизначеність – 24 канал), відліку їхньої поразки, можна сказати,

– заявив речник Східного угруповання військ ЗСУ.

Окрім того, Сергій Череватий також розповів, що через похолодання російські окупанти навіть палять багаття, щоб зігрітись. Особливо до таких дій вдаються нещодавно мобілізовані, адже вони мають погану амуніцію та не вміють маскуватись.

За словами речника, вороги навіть курили в окопах. Цим росіяни показують свої позиції ЗСУ.

Ба більше, на полонених та вбитих росіянах дуже неякісний одяг та взуття, які пропускають холод. Окрім того, чим більше росіян мобілізує Кремль, тим гірше їх вдягає.

Важливі новини з Бахмута

Російські окупанти відчайдушно намагаються наступати в напрямку Бахмута. У ворогів там є сили, проте вони неякісні. За даними Череватого, окупанти вдаються до марних спроб захопити місто.

Окрім того, за словами військового капелана Марка Купчененка, станом на 18 листопада в Бахмуті пекло, тиск з боку росіян тільки посилюється, там відбувався штурм за штурмом та не вщухають обстріли.

За даними військового експерта, льотчика-інструктора та полковника запасу Романа Світана, російські окупанти не зможуть взяти Бахмут. Адже місто сильно укріплене, а всередині ще й тече річка Бахмутка.

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