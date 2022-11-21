Про це 24 каналу розповів військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник запасу Роман Світан. За його словами, російські окупанти не зможуть взяти Бахмут. Місто серйозно укріплене, а всередині ще й є річка Бахмутка.

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Крім того, до Бахмута вже підходять резервні українські підрозділи. Світан вважає, що там ситуація скоро покращиться.

Зайти в Бахмут і пройти через нього окупанти точно не зможуть. Бо кількість українських військ в районі Бахмута зростає. Підходять резерви з правого берега. Думаю, що найближчим часом побачимо реверсний рух фронту від Бахмута в бік Попасної,

– прогнозує Світан.

Є інший проблемний напрямок на Донеччині

Як наголошує Світан, зараз є інша складна ділянка на території Донеччини. Це – Вугледарський напрямок, де окупанти кинули значні сили на його захоплення.

З військової точки зору сам Вугледар досить легко захопити – його можна взяти в напівоточення. Якщо в окупантів це вийде, то вони зможуть вже починати тиснути на Мар'їнку з іншого боку.

Зараз реальна проблема – це район Вугледара. Там доводиться стримувати дуже великі російські сили. Якраз ті, що вийшли з правого берега Херсонщини. Зараз будемо чути про цю проблему,

– зазначив Світан.

Світан припустив, чи зможуть окупанти захопити Бахмут: дивіться відео

Чому окупанти так хочуть захопити Бахмут

Як розповів 24 каналу речник Східного угруповування військ ЗСУ Сергій Череватий, Бахмут важливий для російських окупантів, бо військово-політичне керівництво росіян поставило за мету досягнути хоча б якийсь результат на полі бою.

Вже упродовж 4 місяців російські загарбники не мають успіхів в боях. Попри справді колосальне угруповання у понад 130 тисяч окупантів в регіоні, вони не змогли взяти Бахмут та ближні населені пункти.