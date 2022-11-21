Українські оборонці були готовими до важких боїв, і не лише ворог укріплював свої позиції. Про це в ефірі 24 каналу розповів радник міністра внутрішніх справ Ростислав Смірнов.

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Українські воїни повністю готові

Співрозмовник переконаний, що сили оборони України готові й до оборони на Бахмутському напрямку, так і до продовження контрнаступу на напрямку Сватове – Кремінна.

Чи зможемо, чи зробимо? У нас іншого вибору немає. Ми в будь-якому разі будемо звільняти всі наші території. Якщо навіть доведеться – хоча цього не передбачається – залишити якусь територію, то це буде тимасово,

– запевняє Ростислав Смірнов.

Він відзначив, що схожі ситуації вже були – у випадку з Херсоном і в Харківській області. Також радник глави МВС наголошує, що головна стратегія Генерального штабу – це життя українських воїнів, а не територія.

"Адже територію ми однозначно відвоюємо. Краще, щоб це було трішки пізніше, але ми залишимо наших солдатів живими. І це ключова для нас історія", – наголошує співрозмовник.

Він відзначив, що коли виникатимуть певні ризики, Генеральний штаб може змінювати певні кроки. Втім, це лише один з можливих сценаріїв – нині такого не передбачається.

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