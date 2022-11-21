Украинские защитники были готовы к тяжелым боям, и не только враг укреплял свои позиции. Об этом в эфире 24 каналу рассказал советник министра внутренних дел Ростислав Смирнов.

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Украинские воины полностью готовы

Собеседник убежден, что силы обороны Украины готовы как к обороне на Бахмутском направлении, так и к продолжению контрнаступления на направлении Сватово – Кременная.

Сможем ли, сделаем ли? У нас иного выбора нет. Мы в любом случае будем освобождать все наши территории. Если даже придется – хотя этого не предполагается – покинуть какую-то территорию, то это будет временно,

– уверяет Ростислав Смирнов.

Он отметил, что схожие ситуации уже были – в случае с Херсоном и в Харьковской области. Также советник главы МВД отмечает, что главная стратегия Генерального штаба – это жизнь украинских воинов, а не территория.

"Ведь территорию мы однозначно отвоюем. Лучше, чтобы это было немного позже, но мы оставим наших солдат живыми. И это ключевая для нас история", – отмечает собеседник.

Он отметил, что при возникновении определенных рисков Генеральный штаб может изменять определенные шаги. Впрочем, это только один из возможных сценариев – ныне такого не предвидится.

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