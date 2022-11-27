Так, Донецкая область остается эпицентром жестоких боев. В Нацгвардии показали видео, как эвакуируют раненого бойца из-под Бахмута.

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На видео – один из населенных пунктов недалеко от Бахмута, который полностью разбила артиллерия и РСЗО противника. Группа защитников спасла из-под обстрелов одного из бойцов Нацгвардии, получившего осколочные ранения ног.

Бойца эвакуировали возле Бахмута: видео

Какова ситуация возле Бахмута

  • Россияне уже несколько месяцев наступают на Бахмутском направлении.
  • Однако захватить город им не удается, поэтому они активно обстреливают его, теряя много личного состава. Город серьезно укреплен, а внутри еще и есть река Бахмутка.
  • Военный капеллан Марк Купчененко рассказал, что в Бахмуте усиливается давление со стороны россиян.
  • Оккупанты используют все виды артиллерии, реактивные системы залпового огня, минометы, танки.

Почему Бахмут важен как для украинцев, так и для оккупантов

Военный эксперт Сергей Грабский объяснил, что уход ВСУ в Бахмуте будет серьезным ударом для нас, ведь именно в этом городе сходятся дороги на Славянск и Константиновку.

Почему противник так упорно пытается взять Бахмут? Потому что он считает, что с захватом этого города он получит возможность выхода на оперативное пространство в направлении Славянска и Константиновки,
– пояснил Грабский.

Добавим, что больше всего потерь враг несёт под Бахмутом. Именно этот город Путин отдал приказ захватить еще в начале осени, но до сих пор врагу это не удается. Украинские военные мужественно отбивают атаки.

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