Так, Донецкая область остается эпицентром жестоких боев. В Нацгвардии показали видео, как эвакуируют раненого бойца из-под Бахмута.

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На видео – один из населенных пунктов недалеко от Бахмута, который полностью разбила артиллерия и РСЗО противника. Группа защитников спасла из-под обстрелов одного из бойцов Нацгвардии, получившего осколочные ранения ног.

Бойца эвакуировали возле Бахмута: видео

Какова ситуация возле Бахмута

Россияне уже несколько месяцев наступают на Бахмутском направлении.

Однако захватить город им не удается, поэтому они активно обстреливают его, теряя много личного состава. Город серьезно укреплен, а внутри еще и есть река Бахмутка.

Военный капеллан Марк Купчененко рассказал, что в Бахмуте усиливается давление со стороны россиян.

Оккупанты используют все виды артиллерии, реактивные системы залпового огня, минометы, танки.

Почему Бахмут важен как для украинцев, так и для оккупантов

Военный эксперт Сергей Грабский объяснил, что уход ВСУ в Бахмуте будет серьезным ударом для нас, ведь именно в этом городе сходятся дороги на Славянск и Константиновку.

Почему противник так упорно пытается взять Бахмут? Потому что он считает, что с захватом этого города он получит возможность выхода на оперативное пространство в направлении Славянска и Константиновки,

– пояснил Грабский.

Добавим, что больше всего потерь враг несёт под Бахмутом. Именно этот город Путин отдал приказ захватить еще в начале осени, но до сих пор врагу это не удается. Украинские военные мужественно отбивают атаки.

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