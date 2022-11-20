Об этом для 24 канала рассказали в 30-й отдельной механизированной бригаде имени князя Константина Острожского. Им удалось успешно ликвидировать россиян.

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Как уничтожили танк

Россияне еще раз на Бахмутском направлении пошли в наступление. Первым в атаку пошел танк. Однако он не мог обойти "гостеприимную" встречу от противотанкистов 30 ОМБр, которые применили Javelin. Противотанковый ракетный комплекс попал в цель.

Нет теперь у оккупантов ни танка, ни экипажа,

– отметили военные.

Они опубликовали видео с ликвидацией танка. Защитники наводят на цель и попадают в технику – танк ярко вспыхивает.

Как ликвидировали врага: смотрите видео

Что происходит в Бахмуте

Военный капеллан Марк Купчененко рассказал, что украинские защитники под бешеным давлением продолжают оборонять Херсон. Бои продолжаются круглосуточно.

"На сегодняшний день в Бахмуте ад, давление со стороны россиян только усиливается, происходит штурм за штурмом и это при том, что обстрелы не утихают ни на один день", – рассказал Купчененко.

Спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый рассказал, что захватчики наиболее активно пытаются наступать на Бахмутском и Авдеевском направлениях. Он охарактеризовал войну как позиционную. То есть такую, когда линия фронта смещается из стороны в сторону.

Более 4 месяцев наши подразделения держат там оборону и не дают пройти врагу дальше,

– добавил Череватый.

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