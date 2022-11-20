Об этом для 24 канала рассказали в 30-й отдельной механизированной бригаде имени князя Константина Острожского. Им удалось успешно ликвидировать россиян.
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Как уничтожили танк
Россияне еще раз на Бахмутском направлении пошли в наступление. Первым в атаку пошел танк. Однако он не мог обойти "гостеприимную" встречу от противотанкистов 30 ОМБр, которые применили Javelin. Противотанковый ракетный комплекс попал в цель.
Нет теперь у оккупантов ни танка, ни экипажа,
– отметили военные.
Они опубликовали видео с ликвидацией танка. Защитники наводят на цель и попадают в технику – танк ярко вспыхивает.
Как ликвидировали врага: смотрите видео
Что происходит в Бахмуте
Военный капеллан Марк Купчененко рассказал, что украинские защитники под бешеным давлением продолжают оборонять Херсон. Бои продолжаются круглосуточно.
"На сегодняшний день в Бахмуте ад, давление со стороны россиян только усиливается, происходит штурм за штурмом и это при том, что обстрелы не утихают ни на один день", – рассказал Купчененко.
Спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый рассказал, что захватчики наиболее активно пытаются наступать на Бахмутском и Авдеевском направлениях. Он охарактеризовал войну как позиционную. То есть такую, когда линия фронта смещается из стороны в сторону.
Более 4 месяцев наши подразделения держат там оборону и не дают пройти врагу дальше,
– добавил Череватый.
Обратите внимание – ожесточенные бои у Бахмута Донецкой области: смотрите видео
Потери российских оккупантов: последние новости
- Защитники уничтожили российского подполковника Сергея Никулина, ранее убивавшего людей в Сирии и Чечне.
- Россия обнародовала поименный список военных, не вернувшихся из Украины. В нем всего 9001 бойца.
- По информации Генштаба, ВСУ за 19 ноября ликвидировали 320 российских захватчиков. В общей сложности потери врага составляют 84 210 единиц живой силы.
- Британская разведка рассказала, что бегство россиян на Херсонском направлении было с большими потерями, чем на Харьковском.
- ВСУ 19 ноября атаковали россиян на временно оккупированных территориях Херсонской и Запорожской областей. Удалось уничтожить несколько десятков захватчиков.