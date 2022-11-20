В Украине ликвидирован подполковник российской армии

Украинские военные ликвидировали подполковника Сергея Никулина. Он занимал должность начальника связи и заместителя начальника штаба 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии РФ. Это подтвердили в РосСМИ.

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Гибель оккупанта подтвердили в воздушно-десантных войсках России. Сообщается, что Никулин "пал смертью храбрых", а в так называемой "спецоперации" он участвовал "с первых дней ее проведения".

Оккупант погиб еще 11 октября, но информацию подтвердили только сейчас.