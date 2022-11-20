Только за прошедшие сутки наши воины ликвидировали еще 320 российских захватчиков. Кроме того, ВСУ уничтожили немало военной техники России.

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Потери врага по состоянию на 20 ноября

Личного состава – около (+330) человек ликвидировано,

танков – 2 886 (+1),

боевых бронированных машин – 5 817 (+2),

артиллерийских систем – 1 868 (+1),

РСЗО – 393,

средств ПВО – 209,

самолетов – 278,

вертолетов – 261,

БпЛА оперативно-тактического уровня – 1 537 (+1),

крылатых ракет – 480,

кораблей/катеров – 16,

автомобильной техники и автоцистерн – 4 371 (+3),

специальной техники – 161.

В Генштабе ВСУ отметили, что данные по потерям российских оккупантов уточняются.

В ВСУ подтвердили потери врага 18 ноября

Утром в Генштабе ВСУ сообщили, что подтверждены результаты огневого поражения подразделениями Сил обороны скоплений живой силы противника 18 ноября.

Речь идет об отработке ВСУ в населенных пунктах Васильевка, Новобогдановка, Михайловка (Васильевского района) и Камыш-Заря на временно занятой территории Запорожской области.

Потери оккупантов составили более 160 человек ранеными. Уничтожено около 10 единиц военной техники различных типов и склад боеприпасов. Информация о погибших все еще уточняется.

Сообщается, что за минувшие сутки наши воины сбили БпЛА типа "Орлан-10", поразили пункт управления и склад боеприпасов противника.

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