Только за прошедшие сутки наши воины ликвидировали еще 320 российских захватчиков. Кроме того, ВСУ уничтожили немало военной техники России.
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Потери врага по состоянию на 20 ноября
- Личного состава – около (+330) человек ликвидировано,
- танков – 2 886 (+1),
- боевых бронированных машин – 5 817 (+2),
- артиллерийских систем – 1 868 (+1),
- РСЗО – 393,
- средств ПВО – 209,
- самолетов – 278,
- вертолетов – 261,
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 1 537 (+1),
- крылатых ракет – 480,
- кораблей/катеров – 16,
- автомобильной техники и автоцистерн – 4 371 (+3),
- специальной техники – 161.
В Генштабе ВСУ отметили, что данные по потерям российских оккупантов уточняются.
В ВСУ подтвердили потери врага 18 ноября
Утром в Генштабе ВСУ сообщили, что подтверждены результаты огневого поражения подразделениями Сил обороны скоплений живой силы противника 18 ноября.
Речь идет об отработке ВСУ в населенных пунктах Васильевка, Новобогдановка, Михайловка (Васильевского района) и Камыш-Заря на временно занятой территории Запорожской области.
Потери оккупантов составили более 160 человек ранеными. Уничтожено около 10 единиц военной техники различных типов и склад боеприпасов. Информация о погибших все еще уточняется.
Сообщается, что за минувшие сутки наши воины сбили БпЛА типа "Орлан-10", поразили пункт управления и склад боеприпасов противника.
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