В Україні ліквідували підполковника російської армії

Так, українські військові ліквідували підполковника Сергія Нікуліна. Він обіймав посаду начальника зв'язку та заступника начальника штабу 76-ї гвардійської десантно-штурмової дивізії РФ. Це підтвердили в росЗМІ.

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Загибель окупанта підтвердили в повітрянодесантних військах Росії. Повідомляється, що Нікулін "поліг смертю хоробрих", а в так званій "спецоперації" він брав участь "з перших днів її проведення".

Окупант загинув ще 11 жовтня, але інформацію підтвердили лише зараз.