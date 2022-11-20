Про ситуацію на фронті та в тилу – читайте далі у матеріалі 24 каналу.

Що було раніше Таємна угода Росії з Іраном, Ріші Сунак в Україні: хронологія 269 дня війни

05:28 Після деокупації правого берега Херсонщини стали відомі чергові факти звірств росіян над українцями. Як і на Півночі України, Харківщини, на Херсонщині знаходять катівні, місця незаконного утримування людей тощо.

04:32 Через санкції у Росії закінчується мікроелектроніка для військової промисловості. Через це окупанти вигадали чудернацьку схему, аби роздобути частини для військової техніки. Як розповів колишній співробітник СБУ Іван Ступак, Росія почала закуповувати через треті країни велику кількість побутової техніки, з якої і бере деталі, яких не вистачає країні-агресорці.

01:09 У всіх регіонах України 20 листопада будуть застосовуватись планові відключення електроенергії. Графіки діятимуть з 8:00 до 24:00.

00:46 У тимчасово окупованому Енергодарі вкотре змінили так званого міського голову. За понад 8 місяців це вже четвертий "мер". Попереднього так званого мера Енергодара Алєксандра "Волгу" звільнили з посади. Окрім цього, гауляйтеру чомусь заборонили перебувати на території Запорізької області. Чим він так насолив загарбникам, невідомо.

00:39 Наративи окупантів стрімко змінюються – від "візьмем Київ за 3 дні" до "припиніть агресію проти Росії". Загарбники розкидають листівки із такими закликами, тікаючи від ЗСУ.