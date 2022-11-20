Росіяни видали знищення власної позиції за позицію ЗСУ

Російські "известия" й інші медіа опублікували відео Міноборони РФ, на якому показали знищення установки ЗРК С-300 баражуючим боєприпасом "Ланцет", й додали підпис: "знищено позицію ЗСУ". Здавалося б, нічого підозрілого, але виявилося, що це їхня позиція, яку вони видали за позицію ЗСУ. Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки спростовував їхні заяви.

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Пропагандисти показали знищення своєї ж покинутої установки, але видали її за українську. Серед ознак російської фальсифікації:

військові одного з підрозділів ЗСУ підтвердили Центру, що дійсно перебували поряд із цією позицією ЗРК на Херсонщині у момент передислокації. Але не зупинялися там, а пішли далі в наступ.

навіть на відео при наближенні видно символ "Z", який на свою техніку наносять окупанти.



Окупанти знищують власну техніку, аби показати "перемоги" на фронті / Фото з телеграм-каналу SPRAVDI

Отже, невміння воювати й поразки на полі бою росіяни маскують брехливими описами вигаданих "перемог".

Втрати ворога станом на 20 листопада

"Мобіки" прибувають в Україну, де зустрічаються із ЗСУ. Наші захисники завдають серйозних втрат російській армії. Станом на 20 листопада вже знищили 84 210 загарбників, лише за минулу добу – 320 окупантів. Чимало втрат і у військовій техніці. На брухт наші військові за цей час перетворили: