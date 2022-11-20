Россияне выдали уничтожение собственной позиции за позицию ВСУ
Российские "известия" и другие медиа опубликовали видео Минобороны РФ, на котором показали уничтожение установки ЗРК С-300 баражирующим боеприпасом "Ланцет", и добавили подпись: "уничтожена позиция ВСУ". Казалось бы ничего подозрительного, но оказалось, что это их позиция, которую они выдали за позицию ВСУ. Центр стратегических коммуникаций и безопасности опроверг их заявления.
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Пропагандисты показали уничтожение своей же заброшенной установки, но выдали ее за украинскую. Среди признаков русской фальсификации:
- военные одного из подразделений ВСУ подтвердили Центру, действительно находившиеся рядом с этой позицией ЗРК в Херсонской области в момент передислокации. Но не останавливались там, а пошли дальше в наступление.
- даже на видео при приближении виден символ "Z", который на свою технику наносят оккупанты.
Оккупанты уничтожают собственную технику, чтобы показать "победы" на фронте / Фото из телеграмм-канала SPRAVDI
Потери врага по состоянию на 20 ноября
"Мобики" прибывают в Украину, где встречаются с ВСУ. Наши защитники наносят серьезные потери российской армии. По состоянию на 20 ноября уже уничтожили 84 210 захватчиков, только за минувшие сутки – 320 оккупантов. Немало потерь и в военной технике. За это времянаши военные превратили в металлолом:
- танков – 2886 (+1),
- боевых бронированных машин – 5817 (+2),
- артиллерийских систем – 1868 (+1),
- РСЗО – 393,
- средства ПВО – 209,
- самолетов – 278,
- вертолетов – 261,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 1537 (+1),
- крылатые ракеты – 480,
- корабли /катера – 16,
- автомобильной техники и автоцистерн – 4371 (+3),
- специальная техника – 161.
В то же время, как отметили в Генштабе ВСУ, эти цифры приблизительны, ведь подсчитать точное количество ликвидированных врагов в зоне ведения боевых действий очень сложно.
Потеря врага по состоянию на 20 ноября: смотрите видео