На одной из освобожденных территорий украинские защитники поймали несколько оккупантов. Они были переодеты в гражданскую одежду и угрожали мирным жителям, пишет 24 канал.
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Россияне угрожали мирным украинцам
Оккупанты не владели украинским языком и терроризировали местное население. При обыске у них были обнаружены российские паспорта, они оказались вражескими военными. Оккупантам завязали глаза, связали руки и отправили в плен.
"Общение" на видео получилось очень курьезным. Один из россиян почему-то очень расстроился, так что защитник сделал жест доброй воли и даже погладил его по голове.
ВСУ поймали оккупантов в гражданском: смотрите видео
В Херсонской области много таких "фруктов"
- 11 ноября спецподразделения ВСУ зашли в Херсон. В областном центре и других освобожденных населенных пунктах осталось еще много российских военных.
- Русские скрываются, переодевшись в гражданскую одежду. Кроме этого, успели скрыться не все коллаборанты и предатели.
- Сейчас в городе продолжается зачистка. В город вернулись представители областной и военной администраций, правоохранители и сотрудники СБУ. В Херсоне будут проводить стабилизационные мероприятия.
- Также в Херсоне ввели комендантский час. Пока что она продлится с 17:00 до 8:00 каждый день,