На одній зі звільнених територій українські захисники спіймали кілька окупантів. Вони були переодягнуті в цивільний одяг та погрожували мирним жителям, пише 24 канал.

До теми Втеча росіян із Херсона: у ЗСУ оцінили загрозу перекидання окупантів на Схід

Росіяни погрожували мирним українцям

Окупанти не володіли українською мовою і тероризували місцеве населення. При обшуку у них виявили російські паспорти, вони виявились ворожими військовими. Окупантам зав'язали очі, зв'язали руки та відправили до полону.

"Спілкування" на відео вийшло дуже курйозним. Один з росіян чомусь дуже засмутився, тож захисник зробив жест доброї волі та навіть погладив його по голові.

ЗСУ спіймали окупантів у цивільному: дивіться відео

На Херсонщині багато таких "фруктів"