По состоянию на 18 ноября российские журналисты вместе с волонтерами якобы поименно подтвердили гибель только 9001 бойца. Впрочем, не отрицают, что реальные цифры потерь армии Путина в разы больше. Детальнее пишет 24 канал.

Обратите внимание ВСУ уничтожили более 300 оккупантов и вражеский танк: потери врага по состоянию на 20 ноября

Подробности о потерях российской армии по версии вражеских СМИ

Среди погибших, личность которых уже установлена, по меньшей мере 259 мобилизованных. Более того, только за две недели потери среди "мобиков" выросли более чем в 2 раза. Кстати, больше всего погибших мобилизованных именно в Херсоне и области.

Кроме того, многие "мобики" полегли в Луганской области под городом Сватово. РосСМИ отметили, что о тяжелых боях в этом направлении рассказывали как сами мобилизованные, так и их родственники.

По словам вражеских солдат, потери действительно исчисляются десятками и сотнями. Поэтому снова врать, что "патерь нет" или они минимальны у минобороны России не получится.

Сколько русских офицеров уже уничтожили наши герои

В РосСМИ подтвердили гибель не менее 1400 офицеров. Кстати, 165 из них имели звание от полковника и выше.

Обратите внимание! 2 ноября офицер ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц" сообщил об уничтожении подполковника Вечеслава Зангиева. Интересно, что он уже был на пенсии, впрочем, пошел на войну против Украины. Ликвидированный оккупант возглавлял вертолетный полк ППК "Вагнера". РосСМИ подтвердили гибель Зангиева. Кроме того, отметили, что это уже по меньшей мере 3 российского пилота, вступившего в ряды "вагнеровцев" и умершего на территории нашего государства.

Кстати, заметим, что в начале ноября в Страткоме ВСУ со ссылкой на ОSINT сообщили о гибели 1402 высокопоставленных лиц армии России. По подсчетам исследователей разведки, ежедневно погибают около 6 офицеров. Более того, 26% – это старшие офицеры.

В частности, среди потерь врага по меньшей мере:

2 генерал-лейтенантов,

8 генерал-майоров,

44 полковника,

98 подполковников,

193 майора.

Ликвидированные российские офицеры / Инфографика по телеграмм-каналу СтратКом ВСУ

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