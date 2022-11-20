По состоянию на 18 ноября российские журналисты вместе с волонтерами якобы поименно подтвердили гибель только 9001 бойца. Впрочем, не отрицают, что реальные цифры потерь армии Путина в разы больше. Детальнее пишет 24 канал.
Обратите внимание ВСУ уничтожили более 300 оккупантов и вражеский танк: потери врага по состоянию на 20 ноября
Подробности о потерях российской армии по версии вражеских СМИ
Среди погибших, личность которых уже установлена, по меньшей мере 259 мобилизованных. Более того, только за две недели потери среди "мобиков" выросли более чем в 2 раза. Кстати, больше всего погибших мобилизованных именно в Херсоне и области.
Кроме того, многие "мобики" полегли в Луганской области под городом Сватово. РосСМИ отметили, что о тяжелых боях в этом направлении рассказывали как сами мобилизованные, так и их родственники.
По словам вражеских солдат, потери действительно исчисляются десятками и сотнями. Поэтому снова врать, что "патерь нет" или они минимальны у минобороны России не получится.
Сколько русских офицеров уже уничтожили наши герои
В РосСМИ подтвердили гибель не менее 1400 офицеров. Кстати, 165 из них имели звание от полковника и выше.
Кстати, заметим, что в начале ноября в Страткоме ВСУ со ссылкой на ОSINT сообщили о гибели 1402 высокопоставленных лиц армии России. По подсчетам исследователей разведки, ежедневно погибают около 6 офицеров. Более того, 26% – это старшие офицеры.
В частности, среди потерь врага по меньшей мере:
- 2 генерал-лейтенантов,
- 8 генерал-майоров,
- 44 полковника,
- 98 подполковников,
- 193 майора.
Ликвидированные российские офицеры / Инфографика по телеграмм-каналу СтратКом ВСУ
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