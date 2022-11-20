Станом на 18 листопада російські журналісти разом з волонтерами нібито поіменно підтвердили загибель лише 9001 бійця. Втім, не заперечують, що реальні цифри втрат армії Путіна в рази більші. Детальніше пише 24 канал.

Зверніть увагу ЗСУ знищили понад 300 окупантів й ворожий танк: втрати ворога станом на 20 листопада

Подробиці про втрати російської армії за версією ворожих ЗМІ

Серед загиблих, особу яких вже встановили, щонайменше 259 мобілізованих. Ба більше, лише за два тижні втрати серед "мобіків" зросли у понад 2 рази. До речі, чи найбільше загиблих мобілізованих саме у Херсоні та області.

Окрім того, чимало "мобіків" полягло на Луганщині під містом Сватове. РосЗМІ зазначили, що про тяжкі бої на цьому напрямку розповідали як самі мобілізовані, так і їхні родичі.

За словами ворожих солдатів, втрати справді обчислюються десятками та сотнями. Тож знову брехати, що "патєрь нєт" або вони мінімальні у міноборони Росії не вийде.

Скільки російських офіцерів вже знищили наші герої

У РосЗМІ підтвердили загибель щонайменше 1400 офіцерів. До речі, 165 з них мали звання від полковника і вище.

Зверніть увагу! 2 листопада офіцер ЗСУ Анатолій Штефан "Штірліц" повідомив про знищення підполковника Вєчєслава Зангієва. Цікаво, що він був уже на пенсії, втім, пішов на війну проти України. Ліквідований окупант очолював вертолітний полк ПВК "Вагнера". РосЗМІ підтвердили загибель Зангієва. Окрім того, зазначили, що це вже щонайменше 3 російський пілот, що вступив до лав "вагнерівців" і вмер на території нашої держави.

До речі, зауважимо, що на початку листопада в СтратКомі ЗСУ з посиланням на ОSINT повідомили про загибель 1402 високопоставлених осіб армії Росії. За підрахунками дослідників розвідки, щодня гине близько 6 офіцерів. Ба більше, 26 % – це старші офіцери.

Зокрема, серед втрат ворога щонайменше:

2 генерал-лейтенантів,

8 генерал-майорів,

44 полковники,

98 підполковників,

193 майори.

Ліквідовані російські офіцери / Інфографіка з телеграм-каналу СтратКом ЗСУ

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