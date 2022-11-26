У мережі з'явилися потужні фото українських позицій у районі Бахмута. Їх опублікував SEO Strategist у NetSolid Investments та волонтер Віктор Боринець.

До теми Під Бахмутом розгортається інтрига, яка дозволить місту видихнути

Захисникам під Бахмутом непросто

Російські окупанти з усіх сил намагаються захопити Бахмут. Вони обстрілюють українські позиції, не гребуючи навіть застосовувати заборонені фосфорні боєприпаси.

Однак українські воїни героїчно тримають оборону. На фото з окопів видно, що бійці, попри всі додаткові складнощі, які принесла зима, продовжують мужньо боронити місто.

Якщо комусь важко останнім часом без комунікацій, будь ласка, згадуйте про Бахмут та інші напрямки фронту. Можна навіть на скрінсейвер собі поставити,

– написав Боринець.

Дивіться фото, як українські бійці тримають оборону / Фото Віктора Боринця

Ситуація довкола Бахмута: важливе

Військовий капелан Марк Купчененко розповів, що в Бахмуті посилюється тиск з боку росіян. Там відбувається штурм за штурмом, а обстріли не вщухають жодного дня. Українські військові щодня роблять надлюдські зусилля, аби втримати позиції.

Окупанти використовують всі види артилерії, реактивні системи залпового вогню, міномети, танки. Бахмут стає для росіян точкою відліку їхньої чергової поразки.

Військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник запасу Роман Світан зазначив, що загарбники не можуть взяти Бахмут, але продовжують атакувати його, втрачаючи багато особового складу. Місто серйозно укріплене, а всередині ще і є річка Бахмутка.

Окрім цього, кількість українських військ в тому районі зростає. До Бахмута підходять резерви з правого берега Дніпра. На думку Світана, найближчим часом усі побачать реверсний рух фронту від Бахмута в бік Попасної.

Як розповів 24 каналу речник Східного угруповування військ ЗСУ Сергій Череватий, Бахмут важливий для російських окупантів, адже військово-політичне керівництво росіян поставило за мету досягнути хоча б якийсь результат на полі бою.

Варто подивитися – в районі Бахмута тривають надзвичайно важкі бої: дивіться відео