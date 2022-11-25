Забіг кремлівських тарганів за Бахмут

Замість них дедалі більше вимальовується відновлених за рахунок частково мобілізованих підрозділів Збройних сил Російської Федерації.

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Складається таке враження, що Шойгу хоче поцупити у Прігожина медальку за окупацію Бахмута, яку вони, до речі, ніяк не можуть реалізувати вже понад пів року.

Якщо раніше за Бахмут дохли мобіки та зеки, то тепер у м'ясорубку підуть чмобіки.

Інтрига, яку розв'яжуть ЗСУ

Звичайно, стежимо за ситуацією дуже уважно, але така рокіровка говорить багато про що. Нагадаю, що Прігожин нещодавно звертався до Міністерства оборони РФ з проханням надати йому чмобіків для компенсації втрат приватної військової компанії. Зеків не вистачало для повноцінного відновлення.

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Тоді йому на Фрунзенській набережній відмовили, пославши у напрямку Луб'янки. Тепер і взагалі можуть відібрати бахмутську локацію. Тобто конфронтація наростає, при тому, що Прігожин явно просто так не віддасть Кужугету Бахмут. Інтрига!

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