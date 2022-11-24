Про це 24 каналу розповів генерал-майор запасу СБУ Віктор Ягун. На його думку, Бахмут має велике значення для росіян, адже в місті знаходиться водозабір, від якого залежить весь Донецьк і конгломерат.

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У Донецьку повний колапс

Він зазначив, що до активної фази бойових дій цей водозабір більш менш працював, і Україна не зупиняла подачу води у Донецьк.

З початку гарячої фази бойових дій, постачання води припинилося, і на цей час Донецьк без води, тепла і каналізації. Там повний колапс,

– наголосив Ягун.

За його словами, окупантам треба переломити ситуацію і показати місцевому населенню, що вони хоч щось можуть змінити. Тому їм потрібно захопити цей водозабір.

Зверніть увагу! Військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник запасу Роман Світан повідомив, що російські окупанти не зможуть взяти Бахмут, але продовжуть атакувати місто, втрачаючи багато особового складу. За його словами, місто серйозно укріплене, а всередині ще і є річка Бахмутка.

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