Про це 24 каналу розповів генерал-майор запасу СБУ Віктор Ягун. На його думку, Бахмут має велике значення для росіян, адже в місті знаходиться водозабір, від якого залежить весь Донецьк і конгломерат.
До теми Бахмут стає точкою відліку поразки росіян, – ЗСУ про масштабні втрати ворога
У Донецьку повний колапс
Він зазначив, що до активної фази бойових дій цей водозабір більш менш працював, і Україна не зупиняла подачу води у Донецьк.
З початку гарячої фази бойових дій, постачання води припинилося, і на цей час Донецьк без води, тепла і каналізації. Там повний колапс,
– наголосив Ягун.
За його словами, окупантам треба переломити ситуацію і показати місцевому населенню, що вони хоч щось можуть змінити. Тому їм потрібно захопити цей водозабір.
Чому ПВК "Вагнер" намагається самотужки захопити Бахмут: дивіться відео
Ситуація довкола Бахмута: важливе
- Військовий капелан Марк Купчененко розповів, що в Бахмуті посилюється тиск з боку росіян, відбувається штурм за штурмом, обстріли не вщухають жодного дня. Українські військові кожного дня роблять надлюдські зусилля, аби втримати позиції.
- Російські окупанти атакували позиції Сил оборони біля Бахмута. У мережі з'явилися відео обстрілу позицій ЗСУ фосфорними снарядами біля міста. На них видно спалахи, схожі на ті, які бувають під час обстрілу фосфорними боєприпасами.
- На Бахмутському та Авдіївському напрямках відбуваються штурми та обстріли ворога. Окупанти використовують всі види артилерії, реактивні системи залпового вогню, міномети, танки. Для них Бахмут стає точкою відліку їхньої поразки.