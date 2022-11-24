Об этом 24 каналу рассказал генерал-майор запаса СБУ Виктор Ягун. По его мнению, Бахмут имеет большое значение для россиян, ведь в городе находится водозабор, от которого зависит весь Донецк и конгломерат.

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В Донецке полный коллапс

Он отметил, что до активной фазы боевых действий этот водозабор более-менее работал, и Украина не останавливала подачу воды в Донецк.

С начала горячей фазы боевых действий, поставка воды прекратилась, и в настоящее время Донецк без воды, тепла и канализации. Там полный коллапс,

– подчеркнул Ягун.

По его словам, оккупантам нужно переломить ситуацию и показать местному населению, что они хоть что-то могут изменить. Поэтому им нужно захватить этот водозабор.

Обратите внимание! Военный эксперт, летчик-инструктор и полковник запаса Роман Свитан сообщил, что российские оккупанты не смогут взять Бахмут, но продолжат атаковать город, теряя много личного состава. По его словам, город серьезно укреплен, а внутри еще есть река Бахмутка.

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