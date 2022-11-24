Об этом 24 каналу рассказал генерал-майор запаса СБУ Виктор Ягун. По его мнению, Бахмут имеет большое значение для россиян, ведь в городе находится водозабор, от которого зависит весь Донецк и конгломерат.
Бахмут становится точкой отсчета поражения россиян, – ВСУ о масштабных потерях врага
В Донецке полный коллапс
Он отметил, что до активной фазы боевых действий этот водозабор более-менее работал, и Украина не останавливала подачу воды в Донецк.
С начала горячей фазы боевых действий, поставка воды прекратилась, и в настоящее время Донецк без воды, тепла и канализации. Там полный коллапс,
– подчеркнул Ягун.
По его словам, оккупантам нужно переломить ситуацию и показать местному населению, что они хоть что-то могут изменить. Поэтому им нужно захватить этот водозабор.
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Ситуация вокруг Бахмута: важное
- Военный капеллан Марк Купчененко рассказал, что в Бахмуте усиливается давление со стороны россиян, происходит штурм за штурмом, обстрелы не утихают ни дня. Украинские военные каждый день предпринимают сверхчеловеческие усилия, чтобы удержать позиции.
- Российские оккупанты атаковали позиции Сил обороны у Бахмута. В сети появились видео обстрелов позиций ВСУ фосфорными снарядами возле города. На них видны вспышки, похожие на те, которые бывают при обстреле фосфорными боеприпасами.
- На Бахмутском и Авдеевском направлениях происходят штурмы и обстрелы врага. Оккупанты используют все виды артиллерии, реактивные системы залпового огня, минометы, танки. Для них Бахмут становится точкой отсчета поражения.