Вибір – за США

Адже покарання за злочини може стати іншим. Еліти натякають, що вони до кінця боротимуться за російський режим. І тому згуртуються навколо нього.

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Але він може і дуже боляче прорахуватися – можуть і здати за гарантії. Тепер все залежить від США – почнуть або ні розглядати це у Вашингтоні.

Все одно це один з небагатьох випадків, де європейці показали лідерство, і за це їм справжній респект. Це тільки початок, але дуже достойний.

Європарламент поставив на Росії тавро країни-терористки / Колаж 24 каналу

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Історичне рішення Європарламенту і як на нього відреагували в Росії

23 листопада Європарламент схвалив резолюцію, у якій визнав Росію державою-спонсором тероризму.

Крім того, більшість парламентарів засвідчила, шо країна-агресор використовує засоби тероризму.

Загалом документ підтримали 494 голосами. Показово, що у ньому згадали найкривавіші злочини російських окупантів, здійснені після повномасштабного вторгнення 24 лютого.

Це і звірства в Бучі та Ізюмі, і бомбардування драмтеатру в Маріуполі, і атака вокзалу в Краматорську тощо.

Тим часом російські терористи вже відреагували на рішення Європарламенту дикою витівкою.

Так, засновник ПВК "Вагнер", яка чинить військові злочини в Україні, Євгєній Прігожин вирішив залякати європейську спільноту футляром від скрипки, в якому лежала кувалда із закривавленим руків'ям.

До теми – як Прігожин погрожував Європарламенту кувалдою: дивіться відео