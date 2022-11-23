Так, резолюцію підтримали 494 європарламентарі, 58 були проти, 44 утрималися.

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Росія здійснює тероризм

У резолюції чітко зазначили, що Росія здійснює "невибіркові атаки на житлові райони та цивільну інфраструктуру" в Україні. Внаслідок цього загинули вже тисячі людей. На окупованих територіях загарбники проводять "страти без суду і слідства, грабують, гвалтують та катують людей.

У документі згадали про масові вбивства в Бучі, Ірпені, Ізюмі та Лимані, а також атаки на маріупольський театр та залізничний вокзал Краматорська.

Реакція України

Президент Володимир Зеленський привітав рішення Європарламенту. Він наголосив, що Росія використовує засоби тероризму. Цю державу необхідно ізолювати на всіх рівнях і притягнути до відповідальності, щоб покласти край її багаторічній політиці тероризму в Україні та світі.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль також подякував європарламентарям за це вагоме рішення. Він теж переконаний, що Росія, яка цілеспрямовано атакує мирне населення та цивільну інфраструктуру, має бути зупинена та повністю ізольована.