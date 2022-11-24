Хроніки воєнної столиці

Декілька вибухів припало на наш район Києва. Світло кілька разів моргнуло і зникло. У телеграмі писали про влучання в інфраструктурні об'єкти. Прилетіло до житлового будинку, є жертви. Столиця поринула у блекаут.

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Коли дали відбій повітряної тривоги, ми з дітьми взяли льодянки і пішли кататися зі снігових гірок. У такі моменти хочеться зберегти нормальне відчуття.

Каталися якраз до темряви, яка в цю пору року в українській столиці настає о п'ятій вечора. Вуличні ліхтарі не працювали, ми повернулися до темної квартири. Інтернет та зв'язок лягли. Айдос грав із дітьми у карти.

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Битва світла і темряви йде насправді

Я сиділа і думала, як у двадцять першому столітті у центрі Європи відбувається геноцид українського народу, а весь світ спостерігає. В цей час на болотах лунають радісні кваки, такі, наче там перемогли великого небезпечного ворога на полі бою.

Ні, не перемогли. Ви залишили у темряві мільйони живих, теплих, справжніх людей. Людей, чиї палаючі серця рано чи пізно розсіють тьму навколо. А ви так і залишитеся мешканцями болота.

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